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TIMETURK / EKONOMİ / İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları nasıl öğrenebilirim? İBB burs sonuçları

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları nasıl öğrenebilirim? İBB burs sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullu lisans öğrencilerine müjdesi olan ekonomik yardım sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2 Saat Önce
2021-11-14 21:16:51
İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları nasıl öğrenebilirim? İBB burs sonuçları

İBB, öğrencilere üç bölüm halinde toplam 3.200 TL burs verecek. Başvurular sona erdikten sonra sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte İBB burs başvuru sonuçları ile ilgili detaylar...

Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksitte ödeme yapılacaktır. İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB bursları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden duyurulacaktır. Sisteme giriş yaptıktan sonra yararlanıp yararlanamayacağınız belirtilecektir.

Öte yandan uygulama güncelleme işlemi devam ediyor. Kurumdan yapılan açıklamada, "2021-2022 Akademik Yılı Genç Üniversitemiz Eğitim desteği başvurularımız sona ermiştir. Başvuruyu güncellemek için giriş yapabilirsiniz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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