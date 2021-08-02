IAB Akademi ve Bosch Ev Aletleri UniChallenge Tech ile mühendis adaylarıyla dijital pazarlama iletişimi sektörünü buluşturacak

IAB TR tarafından, ilki 2015 yılında düzenlenen Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı UniChallenge, Tech versiyonuyla üçüncü kez Mühendislik öğrencileri için düzenleniyor.

Temel hedefi mühendis adaylarına, teknoloji odaklı Dijital Pazarlama İletişimi dünyasını tanıtmak ve teknolojiyle pazarlama bakış açısını bir arada kullanmalarını öğretmeyi hedefleyen program; 13-24 Eylül arasında online olarak gerçekleşecek. Gençlerin kariyer planlarını farklı bir bakış açısıyla değerlendirerek sektördeki insan kaynağı açığını gidermeyi amaçlayan program 2 hafta sürecek ve katılım 50 kişiyle sınırlı olacak.

Bu yıl Bosch Ev Aletleri'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek program kapsamında öğrenciler dijital odaklı eğitimler alma imkânı bulacaklar.

“Dijital Varsa Biz de Varız” mottosuyla yola çıkan ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılabileceği programda; katılımcılar, dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını öğrenecekler. Katılımcılar UniChallengeTech süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı şirketlerin öykülerini ajans ve reklamverenlerden dinleme şansı da bulacaklar. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Katılımcıların, belirlenecek bir proje çalışması üzerinden hazırlayacağı sunumlar arasından ilk 3'e giren ekipler IAB TR üyesi firmalarda 1 aylık staj hakkı elde edecek.

İlk kez 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde fiziksel olarak gerçekleşen UniChallengeTech bu yılla beraber son iki yıldır online olarak katılımcılarla buluşmuş olacak.

Programa Mühendislik bölümlerinin yanı sıra Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden de yapılacak başvurular kabul edilecek. İlk iki yılında 110 katılımcıyla buluşan UniChallenge Tech'in bu yılki başvuruları 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.