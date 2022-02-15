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TIMETURK / EKONOMİ / Hükümetten market fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümetten market fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, market fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3 Saat Önce
2022-02-15 07:15:07
Hükümetten market fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye gündeme ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, market fiyatlarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu, "Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar daha da düşecek." dedi.

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini kaydeden Mehmet Özhaseki, elektrik ve doğal gaz faturasının yarısını devletin ödediğini ifade etti.

AK PARTİ'NİN OY ORANI

AK Parti'nin oy oranı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." diye konuştu. .

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