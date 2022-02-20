Hükümetten elektriğe yüzde 25 indirim sinyali

Vatandaşların gelen yüksek faturalara tepki göstermesi sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan indirim sinyali geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kilis'te düzenlenen programda konuştu.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi 3-5 mülteci konusunda ayağının titrediğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mültecilere ne gibi muameleme edeceklerini bilemiyorlar. Kilis, 100 bin nüfusunun üzerine 100 binden daha fazla komşusunu, burada misafir ederek, ev sahipliği yaparak, aşağı yukarı, 4.5 milyon Suriyeli mültecinin 3'de biri de Kilis üzerinden geçtiğini gittiğini, biliyoruz.

Onlara da geçiş sürecinde, rehberlik ederek, Kilis tarihi bir görev ifa etmiştir. Kilis'e gelip Türkiye'nin başka yerlerine gidenlere de, onlara yemek vererek, su ikram ederek, misafirperverliklerini göstererek, geçici olarak da olsa onların ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Tüm Kilis halkına şükranlarımı sunuyorum. Serhat kent Kilis son 11 yılda ortaya koyduğu davranışıyla Ensar kent olduğunu ispat etmiştir."

ELEKTRİK FATURASI AÇIKLAMASI

Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk önce 150 kilovat olan tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarılmıştı. Belki önümüzdeki günlerde daha ileri çıkabilir. Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat saat olduğunu biliniyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. İnşallah, elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş daha aşağıya çekilmesi böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır”

"DEVLETİN SIRTI YERE GELMEZ"

Bir ülkenin en büyük gücünün gençler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bir ülkenin en büyük gücü ne ekonomidir ne topu tüfeğidir. Ne yüksek teknolojisi, dünya ölçeğindeki yeridir. Bunların hepsini önemsiyoruz. Bir milletin en büyük gücü, hedefleri olan, ileriye ufku olan, kendini iyi yetiştirmiş, idealist gençliğe sahip olmasıdır. Güçlü bir gençlik kitlesine sahip olan devletlerin sırtı yere gelmez” diye konuştu.

"GÖÇ ETTİKLERİNİ HEP BERABER GÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Dünyada bütün olayların orta kısmında göbeğinde bir ülkedeyiz. Anadolu dediğimiz bu kıtası dediğimiz burası, İçerisinde yaşadığımız coğrafya, bizim vatanımız gerçekten, tarih boyunca olduğu gibi bugünde içinden geçmiş olduğumuz süreçte fevkalade, önemli meseller de karşı karşıyayız.

Son zamanda bütün meseleler Türkiye'nin çevresinde gelişmelerdir. İşte burnumuzun dibinde Suriye'nin nasıl paramparça haline getirildiğinin, nasıl ki 2-3'ye değil 10'larca ufak parçalara bölünmeye çalışıldığını görüyoruz.

Suriye halkının yarısının kendi ülkesinin içinde göç ettiğini, yaklaşık 10 milyon Suriyelinin Türkiye ve çevresine göç ettiğini hep beraber görüyoruz." .