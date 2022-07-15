''Hükümetin ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye'yi felakete götürdü''

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri dün 900’ü aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Prof. Dr Özgür Demirtaş konuyu değerlendirdi.

Ekonomi yönetiminin 9 Haziran Perşembe gecesi açıkladığı yeni tedbir paketi TL'deki değer kayıplarını tersine çeviremezken, Türkiye'nin borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler artmaya devam ediyor.

Konuyu kişisel Twitter hesabından değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Yüz kez yazdım. Bin kez söyledim. Bu yol, yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye'yi felakete götürdü. CDS'e dikkat etmesi gerekiyor Hükümetin. Ya faizi artıracaklar (bunca yıllık inatları boşa gidecek), ya da Döviz, piyasa faizi aynen böyle.

Tansu Çiller ve hükümeti son 99 yılın EN KÖTÜ ekonomi yöneten kişisi ve hükümetiydi. Artık en kötü değil, sondan ikinci … Bu CDS uykumu kaçırıyor. Allah aşkına matematiksel yöntemlerden vazgeçmeyelim.

Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Bırakın doğru olanları yapmayı, yanlış yaptıklarımızı bıraksak bile kar kardır. Daha iyi oluruz.

Aslında Hükümet birkaç aklı selim açıklama ile CDS'de düşüşe yol açabilir.

Buna ihtiyacımız var. CDS seviyesi çok yüksek.

Allah aşkına birkaç aklı selim açıklama" .