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Hükümet kamu işçisine ne kadar zam teklif etti?

Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.

24 Dakika Önce
2021-07-08 15:52:59
Hükümet kamu işçisine ne kadar zam teklif etti?

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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, hükümetin 700 bin kamu işçisine yönelik zam teklifi de ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, brüt 3577-3750 arasında alanlara 100 TL, brüt 3750 -4000 TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif edildi. Teklif, Türk-İş ve Hak-İş'e sunuldu.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ NE İSTEDİ?

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.
Zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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