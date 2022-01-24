'Hükümet emeklileri kaybetti'
Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, anket sonucunu 'Hükümet emeklileri kaybetti' notuyla paylaştı. Metropoll'ün araştırmasına göre vatandaşların yüzde 71.7'si emeklilere yapılan zamdan memnun değil.
2022-01-24 09:47:07
Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022' çalışmasının emeklilere yaplan zam oranıyla ilgili memnuniyet oranıyla ilgili bölümünü yayınladı.
Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 19.9'u emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın beklediği oranda bir artış olduğunu düşünüyor. Yüzde 5.7 "Zam beklediğimizden yüksekti" seçeneğini işaretledi. Yüzde 71.7 'Beklediğimizden azdı" derken yüzde 2.7 ise "Fikrim yok/Cevap yok" dedi.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar anket sonucunu "Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?" notuyla paylaştı.
Yanıtların partilere göre dağılımı şöyle:
AK PARTİ
Beklediğimiz oranda bir zamdı: 41.5
Beklediğimizden yüksekti: 10.7
Beklediğimizden azdı: 44.8
Fikrim yok/Cevap yok: 3
CHP
Beklediğimiz oranda bir zamdı: 4.4
Beklediğimizden yüksekti: 2.2
Beklediğimizden azdı: 91.1
Fikrim yok/Cevap yok: 2.2
İYİ PARTİ
Beklediğimiz oranda bir zamdı: 13
Beklediğimizden yüksekti: 2.4
Beklediğimizden azdı: 84
Fikrim yok/Cevap yok: 0.6
HDP
Beklediğimiz oranda bir zamdı: 5.4
Beklediğimizden yüksekti: 4.7
Beklediğimizden azdı: 87.8
Fikrim yok/Cevap yok: 2
HP
Beklediğimiz oranda bir zamdı: 21.6
Beklediğimizden yüksekti: 2.7
Beklediğimizden azdı: 75.7
Fikrim yok/Cevap yok: -
DEVA
Beklediğimiz oranda bir zamdı: 9.1
Beklediğimizden yüksekti: -
Beklediğimizden azdı: 87.9
Fikrim yok/Cevap yok: 3
DİĞER
Beklediğimiz oranda bir zamdı: 7.3
Beklediğimizden yüksekti: 5.5
Beklediğimizden azdı: 85.5
Fikrim yok/Cevap yok: 1.8
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