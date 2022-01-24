'Hükümet emeklileri kaybetti'

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, anket sonucunu 'Hükümet emeklileri kaybetti' notuyla paylaştı. Metropoll'ün araştırmasına göre vatandaşların yüzde 71.7'si emeklilere yapılan zamdan memnun değil.