Hükümet 3600 ek göstergenin maliyeti için harekete geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM Bütçe Komisyonunda Bakanlığın bütçesi hakkında yaptığı sunumda 3600 ek gösterge konusuna değindi.

Bakan Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili “Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." İfadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇALIŞMASI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, '(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.