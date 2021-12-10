HUH Token iki günde 10 kat artış gösterdi

Kripto para dünyasında esen fırtına devam ediyor. HUH Token, Shiba Inu ve Safemoon'un lansmanlarında deneyimledikleri benzer bir ilerleyiş kaydederek piyasaya sürüldükten sadece iki gün sonra piyasada yaklaşık 10 kat değer kazandı.

HUH Token'ın piyasaya sürülmesi kripto para dünyasında fırtınalar estiriyor. Durumun böyle olması ise şaşırtıcı bir etki yaratmıyor.

Çünkü HUH Token, Shiba Inu ve Safemoon'un lansmanlarında deneyimledikleri benzer bir ilerleyiş kaydederek piyasaya sürüldükten sadece 48 saat sonra piyasada yüzde 1000 gibi etkileyici bir artış yaşamaya devam ediyor.

HUH Token PancakeSwap'ta ilk 20'de yer almasına ve zaten başarılı başlangıç dönemini mükemmel bir şekilde sürdürme niyetinde olmasına rağmen, satın almadan önce göz atmak ve Safemoon ve Shiba Inu gibi diğer altcoin'lerin nasıl başarılı olduklarını ve emekleme dönemindeki dolandırıcılık söylentilerinden nasıl kurtulduğunu görmek yatırımcılar için faydalı bir adım olabileceğini konuşuluyor.

SHİBA INU'NUN BAŞARISI DOLANDIRICILIK SÖYLENTİLERİNE NEDEN OLDU

HUH Token, Shiba Inu ve Safemoon'un altcoin açıklamaları arasında da yer alan bir bilgi olarak lansman sonrası bebeklik döneminde yaşanan dolandırıcılık tartışmaları sürüyor.

Bu ise genellikle bir kripto para biriminin piyasaya sürüldükten sonra katlanarak arttığında ve Poocoin, BSC Scan, PancakeSwap gibi istatistikler ve rakamlarla izlenmesi gereken madeni bir para olduğunu kanıtladığında ortaya çıkıyor.

Shiba Inu da bu kadar kısa sürede izlediği pazar büyümesi nedeniyle yükselen kripto para biriminin bir aldatmaca olduğunu iddia eden çevrimiçi yorum seline maruz kaldı.

Ancak Shiba Inu'nun devam eden başarısı değerlendirildiğinde bunun asılsız olduğu ortaya çıktı. Forumlar ise kripto para birimleri piyasada daha uzun ömürlü olduklarını kanıtlamasının ve kaliteyi elinde tutan yatırımcıları için kaliteli kripto para birimi üretmeyi amaçladığını açıklamasının ardından ise süreç sonunda sessizleşti.

Görünüşe göre, kripto para piyasasına yeni başlayanlar için dolandırıcılık söylentilerinin dikenli tacı ile süslenmek neredeyse bir geçit töreni oluyor. Yine de bu durum forumların kısa ömürlü bir söylenti olarak kalıyor.

SAFEMOON İÇİN DOLANDIRICILIK İDDİASINA ANALİTİK YANIT

HUH Token'ın 48 saatlik ilk çıkışından sonra ise artan mevduat, olağanüstü pazar artış yüzdeleri ve en yüksek fiyatının yüzde 100'üne geri dönme yeteneği ile yeni gelen bir coin için büyük bir başarı görmeye devam ediyor. Gelecek, altcoinler için ve özel-likle Shiba Inu, Safemoon ve HUH Token gibi dolandırıcılık söylentilerinin konusu olanlar için güçlü görünüyor. Aşağıdaki grafik bu noktada Safemoon'un HUH To-ken ile benzer bir yörünge izlediğini, Safemoon'un dolandırıcı olduğu konusundaki söylentilerin nedeni ve çözümünü de ortaya koyuyor.

ALTCOİNE İLGİ ARTIYOR

Bugün kripto para piyasasında altcoinlere olan ilginin artmasının bir başka nedeni de Shiba Inu, Safemoon ve HUH Token, yaratıcılarının ve sürekli büyüyen topluluk olan sizlerin sıkı çalışmasıyla ilgi çekici hale gelmeleri olarak görülüyor. Bitcoin gibi Balina madeni paralarından farklı olarak, altcoinler kripto para birimine kripto para dünyasında net ve potansiyel olarak kazançlı bir uzun ömür sunuyor.

Bu sadece alım ve satımda büyük çoğunluğa sahip olanları ise etkilemiyor. Shiba Inu ve Safemoon'un bu kadar şaşırtıcı çıkış rakamları görmesine ve HUH Token'ın neden ista-tistik adımlarını takip etmesine kripto dünyası artık şaşırmıyor. Üç madeni paranın kripto para birimi topluluğuna sunabileceği ender bir şey vardı ve HUH Token, Shi-ba Inu ve Safemoon'un başarılı olacaksa net olarak bir şeye çok ihtiyaç duyulduğu görülüyor.

HUH TOKEN SAHİPLERİNE YÜZDE 10 BNB BONUS SUNUYOR

HUH Token bu noktada sahiplerinin arkadaşlarına ve ailelerine verebilecekleri ve her yeni para yatırma için yüzde 10 BNB bonusu alacakları benzersiz bir referans kodu sunuyor ve hakem yüzde 10 indirimli satış ücreti alıyor. Referans kodu sınırsız kabul edi-liyor ve sahiplerine değerli kişileri referans alma imkanı yaratıyor. Yine de yatırımcılara herhangi bir kripto para birimine sahibi olmadan önce araştırma yapmaları tavsiye ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.