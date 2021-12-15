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TIMETURK / EKONOMİ / Hububat sektöründen ihracat açıklaması

Hububat sektöründen ihracat açıklaması

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye hububat sektörünün ihracatının bu yılın 11 ayında yüzde 25,8 artışla 8,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

43 Dakika Önce
2021-12-15 18:44:05
Hububat sektöründen ihracat açıklaması

Okutur, Türkiye hububat sektörünün ihracatının bu yılın 11 ayında yüzde 25,8 artışla 8,2 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "2022 yılının 2021'den çok daha iyi olacağını öngörüyoruz. 2022'de 10 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İHBİR'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Okutur, geçen yıl 174 ülkeye ihracat yaptıklarını, bu yıl ülke sayısının 192 olduğunu bildirdi.

Okutur, ihracatın değer bazında Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre ABD'ye yüzde 78,52, Irak'a yüzde 63,64, Almanya'ya yüzde 11,67, Cezayir'e yüzde 313,66, Birleşik Krallık'a ise yüzde 31,44 artış gösterdiğini kaydetti.

"2022 yılı 2021'den çok daha iyi olacak"

Türkiye hububat sektörünün ihracatının bu yılın 11 ayında yüzde 25,8 artışla 8,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Okutur, "2022 yılının 2021'den çok daha iyi olacağını öngörüyoruz. 2022'de 10 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okutur, şeker ve şekerli mamuller ihracatının yüzde 37,49, pastacılık ürünleri ihracatının yüzde 26,94, diğer gıda müstahzarları ihracatının yüzde 12,83 ve kakaolu mamuller ihracatının yüzde 33,33 arttığını bildirdi.

Hububat sektörü olarak geçen yıl gerçekleştirdikleri 7,3 milyar dolarlık ihracat rakamını 2021'in ekim ayı sonunda yakaladıklarını aktaran Okutur, "Aylık ihracat verileri, hububat sektörü için 2021 yılı sonunda rekor bir rakama ulaşılacağını gösteriyor. Daha önce açıkladığımız, hububat sektörü için 13,7 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için büyük bir adım atmış durumdayız" ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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