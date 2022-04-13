Huawei MateBook 16, Türkiye'de ön satışa sunuldu

Huawei MateBook 16, 4 bin 999 TL değerindeki Huawei MateView GT 27 monitör ve 499 TL değerindeki bluetooth mouse hediyeleri ile birlikte 21 bin 999 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa açıldı. MateBook 16, 17,8 mm inceliğinde ve sadece 1,99 kg ağırlığında.

Huawei, 16 inç FullView Ekrana sahip ilk yüksek performanslı Huawei dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook 16'yı Türkiye'de ön satışa açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MateBook ailesinin en yeni üyesi, estetik tasarım ile yenilikçi ve akıllı teknolojiyi birleştirerek yepyeni bir profesyonel performans sunuyor.

Profesyoneller için tasarlanan Huawei MateBook 16, üretkenliği ve yaratıcı çalışmayı hızlandırıyor. Dizüstü bilgisayar, ekranının gerçeğe yakın renkler üretme kabiliyetini tanıyan renk doğruluğu ve hızlı kararlılık için TÜV Rheinland sertifikasını alan türünün ilk örneği.

AMD RYZEN 7 5000 series işlemci, olağanüstü, sessiz bir performans sağlamak için tamamen yeni Huawei Shark Fin fan soğutma sistemi ile beraber çalışıyor. Çoklu cihaz bağlantısı desteği, kullanıcıların Huawei MateBook 16'yı akıllı telefonlara, tabletlere ve monitörlere kolayca bağlanmalarını da sağlıyor.

Yüksek kaliteli metalden yapılmış gövdeye sahip Huawei MateBook 16, birinci sınıf bir görünüme sahip. Dizüstü bilgisayar, gövdesine dokulu bir yüzey kazandıran gelişmiş bir seramik kumlama işlemiyle tamamlanan sade uzay grisi renginde.

- Huawei MateBook 16, 17,8 mm inceliğinde ve sadece 1,99 kg ağırlığında

Huawei MateBook 16, kolay ve hızlı erişim için tasarlandığından kullanıcıların dizüstü bilgisayarını tek elle bile zahmetsizce açmasına olanak tanıyor.

MateBook 16, 17,8 mm inceliğinde ve sadece 1,99 kg ağırlığındaki bir gövdede toplayarak kullanıcıların taşıma zorluğunu azaltıyor.

Huawei MateBook 16 ayrıca, kullanıcıların potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayan profesyonel kalitede bir ekrana sahip dizüstü üretkenlik bilgisayarlarında çıtayı yükseltiyor.

16 inç FullView Ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranıyla 2,5K'ya kadar çözünürlüğü destekler ve yaratıcı çalışma ile sürükleyici görüntüleme deneyimleri için geniş bir tuval sunar. 3:2 en boy oranı, tipik üretkenlik kullanım durumları ile daha uyumludur ve kullanıcıların iş için görüntüleme alanını daha verimli kullanmalarına olanak tanıyor.

Huawei MateBook 16, performans sunmak için standart voltajda çalışan 7nm AMD Ryzen 7 5000 Serisi mobil işlemci ile donatıldı. MateBook 16'nın içindeki donanım, yüksek hızlı sürücüsüyle birleştiğinde, ofis işleri, tasarım ve kodlama gibi tipik ofis senaryolarını desteklemek için gereken her şeye sahip.

Yeni Huawei Shark Fin fan soğutma sistemi, büyük ölçüde geliştirilmiş performans için yeniden tasarlandı. İki adet profesyonel sınıf 75 mm+ fan, menteşeli hava girişi tasarımı ve çift ısı borusundan oluşan bu ürün, gürültüyü düşük tutarken maksimum performans sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca dizüstü bilgisayarın tüm gücünü açığa çıkarmak için işlemci TDP'sini 54W'a çıkartan performans modu ile daha iyi pil verimliliği için denge modu arasında esnek bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Huawei MateBook 16 oldukça hafif olmasına rağmen, tüm gün pil ömrü sunmak için 84Wh pil içeriyor. Huawei MateBook 16, kullanıcıların yalnızca dizüstü bilgisayarlarını değil, HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen Huawei akıllı telefonlarını da hızla şarj etmeleri için çok yönlü bir 135 W güç adaptörüyle birlikte geliyor.

Huawei MateBook 16, kullanıcıların akıllı telefonlarının ekranını tek bir dokunuşla PC ekranına yansıtmasını ve aynı anda iki cihazı tek bir ekranda kontrol etmesini sağlayan PC-Telefon Çoklu Ekran İş Birliğini destekliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar kullanıcıların yaratıcı ihtiyaçlarını desteklemek için Huawei tabletleri, monitörleri ve ses ürünleri ile sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir.

Örneğin, Çoklu Ekran İş Birliği, bir Huawei MatePad Pro'nun kullanıcıların spontane çizimleri için bir çizim tableti işlevi görmesini sağlıyor veya etkili çoklu görev için daha fazla pencereye ev sahipliği yapmak üzere ikinci bir ekran olarak kullanılabiliyor.

Collaborate Mode, ikiliye sinerji katar ve kullanıcılara üretkenliklerini bir sonraki seviyeye yükseltmek için bir dizi ortak yeteneğe erişim sağlıyor.

Huawei MateBook 16, 4 bin 999 TL değerindeki Huawei MateView GT 27 monitör ve 499 TL değerindeki bluetooth mouse hediyeleri ile birlikte 21 bin 999 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa açıldı.

Ön satışa özel sepette ayrıca 500 TL indirim yapılan dizüstü bilgisayarı satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit imkanından da faydalanabiliyor. .