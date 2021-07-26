Hot (Holo) coin nedir ve nasıl satın alınır? Hot (Holo) coin ne kadar?

Kripto para dünyası son dönemlerde oldukça hareketli günler geçirmektedir. Birçok kripto para türünün ortaya çıkması ve bu kripto paralardaki ciddi artış, insanlar tarafından kripto paralara olan talebi de artırmaktadır. Ortaya çıkan kripto para türlerinden biri de son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz Hot (Holo) coindir. Birçok kişinin yatırım yapmak ve daha çok para kazanmak için kullandığı Hot (Holo) coin hakkında internette sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Güvenli olup olmadığı ya da nereden alınacağı hakkındaki sorular sık sık sorulmaktadır. Peki Hot (Holo) coin nedir? Hot (Holo) coin nereden ve nasıl alınır? Hot (Holo) coin ne kadar oldu? Hot (Holo) coin değerlenecek mi?

Kripto para dünyası son yıllarda hareketli günler geçirmektedir. Bitcoin ile başlayan kripto para rüzgarı, birçok coinin de dahil olmasıyla genişlemiştir. Bu coinlerden biri de Hot (Holo) coindir. Birçok kişi tarafından yatırım aracı olarak kullanılmaya başlanan Hot (Holo) coin, popüler olmaya devam etmektedir. Kripto para ile ilgilenen birçok kişi yatırım yapmak amacıyla Hot (Holo) coin hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. İşte tüm detayları Hot (Holo) coin nedir? sorusunun cevapları ve bilinmeyenleri…

Hot (Holo) coin nedir?

2018 yılında ilk kez gün yüzüne çıkan kripto para türlerinden biri olan Hot (Holo) coin, ERC-20 tabanlı bir kripto paradır ve Holochain adı verilen sistem vasıtasıyla işleme sürülmüştür. 2018 yılından itibaren yukarı doğru bir ivme ile hareket eden Hot (Holo) coin, swap işlemlerinde de kullanılmaktadır. Hot (Holo) coin her ne kadar swap işlemlerinde kullanılsa dahi birçok kişinin aklında kripto paranın tedavülden kalkma gibi bir sorunu olup olmadığı merak edilir. Yapılan açıklamalara göre Hot (Holo) coin kripto paranın herhangi bir şekilde yürürlülükten kaldırılmayacağı ve swap işlemlerinde geçerli olmaya devam edeceği bildirilmiştir.

Holo chain bazı kripto paralar gibi merkezi olmayan bir kripto para çeşididir. Uluslarası para gönderme işlemlerinde de kullanılabilen Hot (Holo) coin, aktif olarak test edilmiş bir kripto paradır. 2016 yılında Arthur Brock ve Erick Harris tarafından geliştirilmeye başlanan proje 2 yıl sonra 2018 yılında yürürlülüğe girmiştir.

Hot (Holo) coin, piyasaya sürüldükten sonra halen gelişme aşamasında olan HoloFuel adı verilen bir alt jetonda meydana getirilmiştir.

Hot (Holo) kripto paraları birçok yabancı sitede işlem görmektedir ve kripto para alışverişinde de kullanılmaktadır. Uçtan uca şifreli olması sebebiyle oldukça çok tercih edilen kripto paraların başında gelmektedir.

Hot (Holo) coin nasıl ve nereden satın alınır?

Hot (Holo) coin oldukça popüler bir kripto paradır bu sebeple birçok kripto para borsasında bu coini elde etmek oldukça kolaydır. Hot (Holo) coin satın alabilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Öncelikle kripto para alışverişi yapabilmemiz için bu işlemi gerçekleştiren bir şirket seçmeliyiz.

Daha sonra bu şirketlerde güvenlik sebebiyle KYC (Know Your Customer) yani Müşterini Tanı adlı bir doğrulama yapılmaktadır. Bu doğrulumayı kimliğimizin ön ve arka yüzlerini doğrulayarak kolayca gerçekleştirebiliriz.

Doğrulama işlemi gerçekleştikten sonra hesabımıza para aktarmamız gerekmektedir. EFT ya da Havale yolu ile para aktarımı kolay bir şekilde yapılabilir. Bu işlem yaklaşık 15 dakika sürmektedir.

Hesabımıza para yatırdıktan sonra, piyasa kısmından Holo yazarak ilk seçeneğe tıklamamız gerekmektedir.

Bu işlemden sonra önümüze gelen 3 seçenekten Piyasa Emri yazan seçeneği seçiyoruz. Bu bize anlık olarak Hot (Holo) coin değerlerini göstermektedir.

En son işlem de ise hesap bakiyemize göre Hot (Holo) coin alma işlemi gerçekleştirebiliriz.

Hot (Holo) coin ne kadar?

26 Temmuz 2021 itibari ile 1 Hot (Holo) coin 0,0061 Amerikan Dolarına tekabül etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.