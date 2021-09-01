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TIMETURK / EKONOMİ / Hong Kong finans sektöründe kriz

Hong Kong finans sektöründe kriz

Hong Kong'da, salgına nedeniyle uygulanan son derece sert karantina kısıtlamaları, ülkenin finans sektöründe ileriye dair bir belirsizlik yaratırken sektördeki geri tepmeyi de tetikliyor

1 Saat Önce
2021-09-01 00:30:56
Hong Kong finans sektöründe kriz

Hong Kong'da hükümet, dünyayı esir alan Kovid-19 salgınına karşı tedbir olarak uyguladığı dünyanın en katı karantina programlarından birini hafifletmeye çalışırken, sınırların açılması ve yatırımları kaybetme riskini alması için iş lobisi gruplarından artan bir baskıyla karşı karşıya.

Yaşanan sürecin son üç haftalık bölümünde, otel odalarında milyarlarca dolarlık anlaşmalar üzerinde çalışmak, Asya'nın finans merkezindeki bankacılar için giderek yaygınlaşan bir davranış biçimi olmaya başladı.

Hong Kong'un, Ağustos ayında çoğu ülkeden gelenler için zorunlu otel karantinasını üç hafta daha uzatma kararı, bankaların, hedge fonlarının ve bunun varlık yönetimi pazarında yeni yatırımları engelleyeceğini söyleyen tüccarların tepkisine neden olurken bu durum beyin göçüne yol açma riski de beraberinde getiriyor.

Hükümet tarafından açıklanan rakamlara göre, finansal hizmetler Hong Kong'un GSYİH'sine yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunuyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam yaptığı açıklamada, birçok kişinin karantina politikalarının aşırı katı olduğundan şikayet ettiğini, ancak Çin anakarasını açmak için kısıtlamalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa göre, Asya Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği'ne (ASIFMA) dahil gruplar, karantina önlemlerinin hafifletilmesi için hükümetle görüşmelerde bulundu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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