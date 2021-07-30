DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Milli atlet Yasemin Can finalde!
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı
Atatürk Arboretumu giriş yasak mı? Atatürk Arboretumu ziyaretçilere açık mı?
Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki
Engin Ardıç'tan İnce'ye: 'Amuda kalk Muharrem'
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ahmet Hakan: 'Elif Çakır'a laf edemezsiniz'
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi?
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Ejder meyvesi üreten kadın girişimcinin hedefi ihracat
Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?
Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

TIMETURK / EKONOMİ / Honda'nın yeni otomobilleri Türkiye’de satışa sunuluyor

Honda'nın yeni otomobilleri Türkiye’de satışa sunuluyor

Honda, Türkiye'de eylül ayında satışa çıkaracağı City ve ekim ayında satışa sunacağı Accord modelleriyle sedan segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

2 Saat Önce
2021-07-30 14:19:04
Honda'nın yeni otomobilleri Türkiye’de satışa sunuluyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Honda Türkiye açıklamasına göre, Şirket, her ihtiyaca ve talebe uygun sedan modeli sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor. Büyüyen ölçüleri ve yüksek donanım seviyesi ile Honda City 2021 yılının eylül ayında, Honda'nın D segmenti sedan modeli Accord ise ekim ayında Türkiye yollarında olacak.

Benzinli ve otomatik vites seçeneği ile Türkiye'ye gelecek iki modelle Honda'nın sedan ailesi tamamlanmış olacak. Sedan segmentinde geniş bir ürün yelpazesine kavuşacak olan Honda Türkiye, bu modellerin satışa çıkmasıyla segmentteki iddiasını da güçlendirecek.

Açıklamaya göre, Honda City, fiyat-performans dengesinde akıllı seçim yapmak isteyenler için öne çıkacak. Honda City, sunduğu yüksek bagaj hacmi, tek tuşla çalışma, 8 inç multimedya ekranı, 16 inç alaşım jantlar, LED farlar, modelin konforlu ve modern yönünü ortaya koyuyor. Yeni 1,5 litre VTEC motoru ve CVT şanzımanı ile performans ve konforu bir arada sunan Honda City, güvenlik donanımlarıyla da Honda farkını kullanıcılarına sunacak.

ABD'nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord ise Türkiye'de de lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla bir prestij modeli olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Honda Accord'un modern ve sportif tasarımıyla bir araya gelen 1,5L VTEC Turbo 190 beygir motor da D segmentinde fark oluşturacak. Güçlü yapısı ve iç mekan konforunun yanında uzaktan çalıştırma, dış aydınlatma ve güvenlik donanımlarında dikkati çeken, Honda SENSING gibi özellikleriyle lüks segment araç tercih edenlerin beklentilerine cevap verecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş