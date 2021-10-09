''Honda'nın işçilere ödediği tazminatın yüzde 40'ı gelir vergisine kesildi'' iddiası

Honda’nın kapatılan fabrikasında çalışan işçilerin iddiasına göre ödenen tazminatın yüzde 40’ı gelir vergisine kesildi

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre, işçiler yüzde 40'ın kendileri için çok büyük bir para olduğunu ifade ederek "Biz işsiz kalıyoruz diye bize bir şey sağlıyorlar, düşünüyorlar, para veriyorlar. Ancak neredeyse yarısını devlet alıyor" dedi.

Konuyu önce vergi dairesine dilekçeyle ilettiklerini, sonuç alamayınca ise mahkemeye gittiklerini söyleyen işçiler, şu iddialarda bulundu:

"Dava açtık ama davaya ilk toplu bir şekilde girmedik. Avukatımız toplu bir şekilde girilirse kaybettiğimiz zaman dosya masrafları fazla olur dedi. Bize bir seçenek sundular. En eski elemanlar orta eski elemanlar yeni elemanlardan birer kişi. Üç dava açtık toplam, bu üç davadan olumlu sonuç aldık. Daha sonra bu davalardan olumlu sonuç elde edilince vergi mahkemesinde toplu dava açıldı. Davaların çoğunu kaybettik. Ben de kaybedenler arasındayım. İlk üç davada hakimler bizi haklı buldu. Toplu açınca davayı kaybettik. Bir de 2 bin 300 lira dosya masrafı ödedik. Hakkımızı ararken bile ekstradan para ödedik"

İşçiler "Bireysel davalar kazandı ama toplu davaların çoğu kaybetti" iddiasında bulundu.

Bir işçi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"O kadar saçma bir durum ki ben davayı kaybettiğim için ekstra para ödüyorum. Yanımdaki arkadaşımla aynı pozisyondaydım aynı tutar, aynı dava. Kocaeli 1'inci Vergi Mahkemesi ret veriyor 2'nci Vergi Mahkemesi davayı kabul ediyor. Diyor ki arkadaşıma ‘Siz haklısınız' ve ödemesini yapıyor. Biz alamadık bir de borçlu çıktık"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.