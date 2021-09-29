Honda'nın Gebze'deki fabrikası kapandı

Honda Türkiye'nin Gebze’de bulunan fabrikasında dün itibariyle üretime son verildi.

Honda, 1997 yılından bu yana faaliyette olan Gebze Şekerpınar'daki fabrikasında üretime son verdi.

2019 yılında yaptığı bir duyuruyla Gebze'de Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

Binin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada son Honda Civic Sedan modeli dün banttan indirildi. Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle duyurdu.

Stokçuluk iddialarıyla da gündeme gelen Honda'nın Civic modeli bundan sonra ithal edilecek. Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçen mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu. Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bir faaliyet yürüteceğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.