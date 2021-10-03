Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Hollanda gelmektedir. Hollanda’da çalışmak veyahut Hollanda’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Hollanda’da asgari ücret ne kadar? Hollanda’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Hollanda’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Hollanda’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Hollanda’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Hollanda gelmektedir. Hollanda'da çalışmak veyahut Hollanda'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Hollanda'da asgari ücret ne kadar? Hollanda'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Hollanda'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Hollanda'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Hollanda'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan Hollanda, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Hollanda, kişi başına satın alma gücü paritelerine göre 2020 itibari ile 11.sırada 57,101 değeri ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Hollanda, Türkiye'den de daha fazla bir alım gücüne sahiptir. Hollanda'da 2021 itibari ile asgari ücret 1684,80 Euro'dur. Yapılan düzenlemeler ile Hollanda hükümeti asgari ücret ile çalışan vatandaşların maaşlarından yapılan kesintilerin de sonlandırılacağının teminatını vermiştir.

Hollanda'da çalışma saatleri nasıldır?

Hollanda birçok Avrupa ülkesi gbi ortalama bir çalışma saati uygulaması kullanmaktadır. Birçok kurumda çalışma saatleri günlük 12 haftalık ise en fazla 60 saat olarak belirlenmiştir.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hollanda'da ortalama maaş; 2110 €

Hollanda'da muhasebeci maaşı; 2871 €

Hollanda'da sekreter maaşı; 1687 €

Hollanda'da ofis asistanı maaşı; 1856 €

Hollanda'da çiftçi maaşı; 1244 €

Hollanda'da balıkçı maaşı; 1709 €

Hollanda'da denizci maaşı; 1750 €

Hollanda'dan veteriner hekim maaşı; 3925 €

Hollanda'da araba tamircisi maaşı; 2385 €

Hollanda'da otomobil mühendisi maaşı; 3925 €

Hollanda finans danışmanı maaşı; 3925 €

Hollanda'da duvarcı maaşı; 1920 €

Hollanda'da inşaat işçisi maaşı; 1860 €

Hollanda'da vinç operatörü maaşı; 3020 €

Hollanda'da mimar maaşı; 3420 €

Hollanda'da mühendis maaşı; 3970 €

Hollanda'da elektrik mühendisi maaşı; 3990 €

Hollanda'da makine mühendisi maaşı; 3610 €

Hollanda'da inşaat mühendisi maaşı; 3713 €

Hollanda'da kaynakçı maaşı; 2680 €

Hollanda'da çatı ustası maaşı; 1730 €

Hollanda'da tamirci maaşı; 2550 €

Hollanda'da resepsiyonist maaşı; 1565 €

Hollanda'da İngilizce öğretmeni maaşı; 2722 €

Hollanda'da tercüman maaşı; 2570 €

Hollanda'da çevirmen maaşı; 2830 €

Hollanda'da diş hekimi maaşı; 8355 €

Hollandalı doktor maaşı; 6795 €

Hollanda da hemşire maaşı; 3460 €

Hollanda'da aşçı maaşı; 1625 €

Hollanda'da garson maaşı; 1220 €

Hollanda'da avukat maaşı; 5100 €

Hollanda'da otel işçisi maaşı; 1520 €

Hollanda'da temizlik işçisi maaşı; 1413 €

Hollanda'da hizmetçi maaşı; 1286 €

Hollanda'da elektrikçi maaşı; 2660 €

Hollanda'da makine operatörü maaşı; 2405 €

Hollanda'da CNC operatörü maaşı; 1920 €

Hollanda'da bebek bakıcısı maaşı; 1120 €

Hollanda'da çocuk bakıcısı maaşı; 1900 €

Hollanda'da yaşlı bakıcısı maaşı; 1560 €

Hollanda'da kasiyer maaşı; 1120 €

Hollanda'da güvenlik görevlisi maaşı; 1560 €

Hollanda'da otobüs şoförü maaşı; 1900 €

Hollanda'da kamyon şoförü maaşı; 1920 €

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.