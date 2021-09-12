Hobi olarak başlayan genç girişimci taleplere yetişemiyor

Arkadaşından esinlenerek evinin bahçesinde başladığı hindi yetiştiriciliğini aldığı destekle geliştiren Yasin Dil, 10 kişiye de istihdam sağlıyor.

Şanlıurfa'da arkadaşından esinlenerek evinin bahçesinde hobi olarak başladığı hindi yetiştiriciliğini "Genç Çiftçi Projesiyle" geliştiren genç girişimci Yasin Dil, kurduğu tesiste yetiştirdiği hindileri talep üzerine ülkenin farklı bölgelerine gönderiyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Gülveren Mahallesinde yaşayan Dil (29), bir süre farklı illerde inşaat işlerinde çalıştı.

Bu süreçte bir arkadaşından gördüğü hindi yetiştiriciliğini mahallede uygulamaya karar veren Dil, memleketine dönünce hobi amacıyla 30 hindi alarak üretime başladı.

Zamanla hayvan sayısını artıran Dil, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak aldığı destek ile tesisini büyüttü.

Dil, üretimin her sene arttığı tesiste sayı bu yıl 5 bin hindiye ve yaklaşık 50 bin civcive ulaştı.

"Önümüzdeki yıl üretimi 2 katına çıkarmayı hedefliyorum"

Genç girişimci Yasin Dil, AA muhabirine, ürettiği hindileri et olarak Türkiye'nin dört bir köşesine gönderdiğini, taleplere yetişemediğini söyledi.

Bölgenin kanatlı hayvan yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu ifade eden Dil, "İl genelinde hindi ve çeşitli kanatlı hayvan üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Şanlıurfa'nın kanatlı hayvan üretiminde söz sahibi olması için destek beklediklerini aktaran Dil, "İlimizde üretim yapan irili ufaklı üreticimiz bulunuyor. Hindi mevcudum 5 bine çıktı, yaklaşık 50 bin civciv üretiyoruz. Destek verilmesi halinde önümüzdeki yıl üretimi 2 katına çıkarmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Dil, yetiştirdiği hindileri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki birçok ile gönderdiğini dile getirerek, hindi yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu, şu an 10 kişiyle yetiştiriciliğe devam ettiklerini belirtti.

"Bu sektörde büyümeyi hedefliyoruz"

"Şanlıurfa tarım ve hayvancılık kenti. Burada her şey bol, havası, toprağa iyi. Meralar kanatlı hayvanların yetişmesi için çok iyi. Burada tarım ürünleri çok olduğu için doğal yem bulmakta zorlanmıyoruz. Ürettiğimiz hindilere buğday, arpa, mısır, ot ve yeşillik veriyoruz. Fabrika yemlerini vermediğimiz için etleri de çok lezzetli oluyor." diyen Dil, hayvanları meralarda ve tarlalarda doğal ürünlerle beslediklerini vurguladı.

Dil, "Hindi fiyatları bu sene iyi gidiyor. İnşallah bereketli bir yıl yaşarız. Üretimimizi her geçen yıl artırmaya çalışıyoruz. Destek verilmesi halinde bu tür işletmelerin sayısı artacaktır." diye konuştu.

Kanatlı hayvan üretiminin avantajlı olduğunu, kısa sürede yetiştirip satma imkanı bulunduğunu anlatan Dil, "Burada 5 dönümün üzerindeki bir alanda tesis yaptım. Bu sektörde büyümeyi hedefliyoruz. Üniversitemiz ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün destek sunmaları halinde bu işi biraz daha profesyonel olarak yapabiliriz. Bu sektöre talep çok. Çiftçilere hindi üretimini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.