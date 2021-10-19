Hizmet sektöründen ihracat atağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki birlikler arasına 2018’deki kuruluş kararıyla katılan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), temsil ettiği sektörlerin potansiyelini gözden geçirip, 5 yılın sonunda 150 milyar dolarlık bir ihracat yapma hedefi belirledi.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin göz bebeği olarak belirlediği sektörler şöyle sıralandı: Eğitim hizmetleri, Eğlence ve kültür hizmetleri, Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, Liman işletmeciliği ve yer hizmetleri, Yazılım ve bilişim, Yolcu taşımacılığı hizmetleri, Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, Sağlık turizmi.

Birlikten elde edilen verilere göre son iki üç yıldır bu alanlardaki ihracatta büyük bir ivme söz konusu. Birkaç rakam verilecek olursa, 2019 yılında Hizmet ihracatı 64.4 milyar olarak gerçekleşti. 2020'de Hizmet ihracatı 34.8 milyar dolara indi. Bunda COVID-19 krizinin en büyük darbeyi turizme vurması etkili oldu. Türkiye, hizmet ihracatında 10 milyar dolar düzeyinde dış ticaret fazlası verebiliyor.

TİM Hizmet İhracatçıları Sektör Başkanı Ahmet Akbalık, söz konusu alanlarda yeni bir stratejiyle ihracatı artırmayı hedeflediklerini açıkladı ve şu mesajları verdi: Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde toplam 10 sektörün yer alıyor. 2018'de kurulduk ve iki binin üzerinde üyemiz var. Mevcut potansiyelimizi daha da güçlü kılmak için adımlar atıyoruz. Örneğin Türk TV dizileri şu anda 150'den fazla ülkede günde 700 milyon izleyiciye ulaşıyor. Eğlence ve kültür hizmetleri sektörümüz 296 milyon dolar ihracatla dünyada ilk 10'da yer alıyor. Türkiye dizi ihracatında ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Diğer sektörleri de kattığımızda Türkiye, 5 yıl sonra hizmet ihracatında 150 milyar dolarlık ihracat gelirini yakalayacaktır. Başta turizm olmak üzere ülkemizin bu potansiyeli var. Böylece cari açık sorununu da çözebiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.