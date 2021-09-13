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TIMETURK / EKONOMİ / Hindistan'dan kripto paraya vergi

Hindistan'dan kripto paraya vergi

Hindistan, ülkedeki kripto para ticaretini ve ekosistemini vergilendirmek için hazırlıklara başladı

43 Dakika Önce
2021-09-13 18:21:50
Hindistan'dan kripto paraya vergi

Hindistan hükümeti, ülkede bir süredir oldukça yaygınlaşan ve popülerliği de her geçen gün artan kripto para ticaretini ve ekosistemi vergilendirmek istiyor.

Ülkenin ulusal vergi dairesi, kripto Borsalarını ve ticaretini vergilendirmeyi planlarken, hükümet, gelir getiren herhangi bir faaliyetin vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor. Kabine, kripto para birimleriyle ilgili yasa tasarısı için hazırlıklarına başladı.

Hindistan Ekonomi Bakanı Nirmala Sitharaman, hükümetin tüm seçenekleri kapatmadığını belirtirken insanlara blok zinciri, bitcoin ve kripto para ile denemeler için yeterli izinlerin verileceğini söyleyerek kripto para birimi konusundaki duruşunu netleştirdi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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