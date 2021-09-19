Hibrit araç avantaj mı dezavantaj mı?

Hibrit araç kısmen kendi kendini şarj ediyor olsa da tamamen elektrikli sürüş için şarj edilebilir hibrit sistemlerde bataryalar elektrik prizinde şarj ediliyor.

Hibrit araçlar, hem içten yanmalı motor, hem de elektrikli motor kullanırlar. Elektrikli arabalar ise sadece elektrik motoru ile hareket sağlar. Özellikle çok yoğun trafiğin olduğu, dur-kalkların çok yaşandığı büyük şehirlerde araçların yakıt tüketimleri fazla olabiliyor. Hibrit araçlarda ise, trafik sıkıştıkça, diğer tip motorlu araçlara göre daha da fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Hibrit araç kısmen kendi kendini şarj ediyor olsa da tamamen elektrikli sürüş için şarj edilebilir hibrit sistemlerde bataryalar elektrik prizinde şarj ediliyor.

Ülkemizde Toyota ve Renault grubunun başı çektiği hibrit otomobil piyasası son dönemde tüketicilerin beğenisine sunulurken satış konsunda da önemli rakamlara imza atılıyor...

Hibrit araç teknolojisi

"Ne elektrikli ne de benzinli"kategorisinde değerlendirilen hibrit arabalar iki motor yapısına sahiptir. Geleceğin teknolojisi olarak tanımlanan hibrit teknolojisi yakıt tüketiminde gösterdiği tasarrufla da bugün dikkati çekiyor.

Hibrit araçlar, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda benzin motoru çalıştırmak yerine kendi elektrik aküsünü şarj etmekte. Motor yalnızca aküyü şarj etmek için devreye girer. Böylelikle gereksiz yakıt tüketimi önlenirken aracın akıllı sistemiyle en verimli bir kullanım göstermektedir.

Neden hibrit otomobil?

Özellikle büyük şehirlerde ve trafik probleminin içinde yaşayanlar için hibrit otomobiller çok uygun.Düşük yakıt tüketimi, trafik halinde emisyonun neredeyse sıfıra inmesi gibi özellikleriyle hibritler şehir kullanımında öne çıkıyor.

Peki bu teknolojinin avantajları kadar dezavantajları da bulunuyor.

Dezavantajları yok mu?

İlk olarak hibrit araçların fiyatları aynı modelin normal haline göre çok yüksek seyretmektedir.

Yedek parça konusunda sıkıntılar yaşanabilmekte.

İkinci el pazarı tam oluşmadığından ötürü sıkıntılar olabilir

Gelişmekte olan bir teknoloji olduğu için hatalara açık bir durumda.

Hibrit otomobiller hem çevreye olan pozitif etkileri hem de ekonomik faydalarından dolayı önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak. Her ne kadar Türkiye pazarı hali hazırda zayıf bir konumda olsa da bunun düzelmemesi için hiç bir sebep yok. Otomobil teknolojisi konusundaki gelişmeleri takip etmek kadar, halihazırda sahip olunan araçların güvenliğini sağlamak da özen gösterilmesi gereken konulardan.

Hangi avantajları sunuyor?

Hibrit arabalar, benzinli araçlarla kıyaslandığında akıllı sistemi sayesinde her litre benzinde 30-40 km daha fazla yolculuk yapmanızı sağlar ve bu da yakıt tüketimini azaltır. Hibrit motorlarının standart motorlara kıyasla düşük karbon salınımı yapıyor olması çevre dostu kimliğini oluşturur. Hibrit arabalar ile arabadan gelen ses düzeyinin minimuma indirilmesi amaçlanır. Gürültüsüz vites geçişi sağlanan aracın motorunun da sessiz çalışması tercih edilme sebepleri arasında.

Hibrit araçta motor çeşitleri

Günümüz teknolojisinde üretilen hibrit motorları dört kategoriye ayrılmakta.

Mikro Hibrit sınıfı, en basit teknolojiye sahip hibrit araçtır. Trafikte aracın fren yapmasıyla birlikte benzin motorunu kendiliğinden durduran ve benzin tüketimini azaltan sisteme sahip.

Mild Hibrit sınıfı, otomatik olarak benzin motorunu durdurur ve benzin tüketimini azaltır. Benzin motorunu durdurma işlemini frenleme esnasında yaparak aracın kaybettiği enerjiyi geri kazandırır. Ayrıca mild hibrit sınıfı sistemi benzin motorunu destekleyen elektrik motoruna sahip.

Full Hibrit sınıfı, sistemine elektrik motoru yardımıyla seyir özelliği eklenen Mild Hibrit sınıfı olarak tanımlanabilir.

Plug-in Hibrit sınıfı, diğer hibrit motorlarının tüm özelliklerine sahiptir. Şebeke enerjisi ile dış kanallardan şarj edilebilen plug-in sistemi ile diğer motorlardan ayrılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.