Hibe nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara hibe desteği verileceğini açıklamasının ardından hibenin ne anlama geldiği de araştırılır oldu. Esnaflar hibe geri ödenir mi diye sormaya başladı. Peki hibe geri ödemesiz mi oluyor? Hibe geri ödeniyor mu?

Hibe nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara hibe desteği verileceğini açıklamasının ardından hibenin ne anlama geldiği de araştırılır oldu. Esnaflar hibe geri ödenir mi diye sormaya başladı. Peki hibe geri ödemesiz mi oluyor? Hibe geri ödeniyor mu?

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Peki hibe ödemesi geri alır mı? Hibe geri ödenir mi? Hibe geri ödemesiz mi oluyor? Hibe nedir?

Hibe Nedir?

Hibe, sözlük anlamı itibari ile karşılıksız vermek anlamına gelmektedir. Herhangi bir ürünü veya bedeli, bir başkasına bağışlamak yani geri alınmaksızın vermek diyebiliriz. Yatırım yapmak isteyenlere ve işini geliştirmek isteyenlere devletin verdiği hibe adlı ödenekler, tekrardan geri alınmaz.

Hibe geri ödenir mi?

Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir. Bir doğal afetten zarar gören insanlar da hibe alıcısı konumunda olabilirler.

5 bin lira ile 3 bin lira arasında hibe yardımı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş hibe yardımının detaylarını paylaştı: "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.