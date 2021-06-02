Hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Hibe desteği ne zaman ödenecek? (5 bin lira-3 bin lira)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada esnaflara 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından binlerce kişi hibe desteği yardımına başvurdu. Esnaflar hibe desteği ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki Hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Hibe desteği ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada esnaflara 3 bin lira ve 3 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından binlerce kişi hibe desteği yardımına başvurdu. Esnaflar hibe desteği ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki Hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Hibe desteği ne zaman ödenecek?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs 2021 itibariyle başlamıştı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tek seferde iki ayrı grup şeklinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler faydalanabilecek. Hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermiş olacak.

Hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvuruların bitmesinin yani 23 Haziran tarihinin sonrasında yapılacak olan değerlendirmeler ardından ödeneceği tahmin edilmekte.

Hibe desteği ne zaman ödenecek?

Hibe desteği ödemeleri (3 bin lira-5 bin lira) başvuru süreci tamamlandıktan sonraki günlerde yapılacak.

Hangi esnaf grubuna ne kadar hibe yardımı verilecek?

Esnaflara yapıalcak hibe yardımlarını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak örenebilirsiniz.

HİBE DESTEĞİ VERİLEN 1. GRUP

HİBE DESTEĞİ VERİLEN 2. GRUP

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere de 3 bin lira hibe desteği yardımı yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 bin TL hibe desteği yardımlarının toplam maliyetinin 250 milyon lira olacağı belirtildi. Zor günler geçiren müzisyenler hibe desteği başvurusu nereye yapılır gibi soruları araştırmaya başladı. Peki müzisyenlere ne kadar yardım yapılacak? Müzisyenlere hibe desteği yardımı kapsamında 3 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Müzisyenler hibe desteği başvurusu nereye yapılır?

İşte 3 bin lira hibe desteği başvuru yöntemi; 3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği başvuruları e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. E-devet üzerinden oturum açan vatandaşlar hibe desteği yardımına buradan başvurabilecekler. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

3 bin lira-5 bin lira hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?

Destek başvuruları başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek. Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.