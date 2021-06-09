Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnaf hibe desteği yattı mı?

Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Hibe desteği başvurusu yapan binlerce esnafın beklediği açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Mehmet Muş yaptığı açıklama ile Hibe desteği başvurusunda bulunan binlerce esnaf hibe desteği yattı mı sorusunu soruyordu. Yapılan açıklamaya göre esnaflara 5 bin lira- 3 bin lira hibe desteği ödemeleri yarından itibaren yapılacak.