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Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnaf hibe desteği yattı mı?

Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnaf hibe desteği yattı mı?

Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Hibe desteği başvurusu yapan binlerce esnafın beklediği açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Mehmet Muş yaptığı açıklama ile Hibe desteği başvurusunda bulunan binlerce esnaf hibe desteği yattı mı sorusunu soruyordu. Yapılan açıklamaya göre esnaflara 5 bin lira- 3 bin lira hibe desteği ödemeleri yarından itibaren yapılacak.

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09.06.2021 13:58:59
Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnaf hibe desteği yattı mı?

Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Hibe desteği başvurusu yapan binlerce esnafın beklediği açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Mehmet Muş yaptığı açıklama ile Hibe desteği başvurusunda bulunan binlerce esnaf hibe desteği yattı mı sorusunu soruyordu. Yapılan açıklamaya göre esnaflara 5 bin lira- 3 bin lira hibe desteği ödemeleri yarından itibaren yapılacak. 

Hibe desteği ödemeleri başladı mı? 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yarından itibaren başlayacağını söyledi. Esnaf hibe desteği ödemeleri yarın başlayacak.

Bakan Muş, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti; "3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır."

Hibe desteği başvurusu bitti mi?

Hibe desteği ödemelerine başvurmak isteyen esnaflar Hibe desteği başvurusu bitti mi? sorusunu soruyor. 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek. Hibe desteği başvuruları e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Hİbe desteği ödemesi başvuruları başladı.

Esnaf hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen esnaflarımız bu fırsatı kaçırmaması için 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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