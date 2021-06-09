Hibe desteği başvurusu bitti mi? Esnaf hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?

Hibe desteği başvurusu bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnaflara 5 bin lira ile 3 bin lira arasında değişen hibe desteği yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından hibe desteğine başvurmak isteyen esnaf hibe desteği başvurusu son gün ne zaman gibi soruları soruyor. Peki esnaflara 3 bin TL-5 bin TL hibe desteği ödemesi ne zaman yapılacak?

Binlerce esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hibe desteği yardımı açıklaması ile sevindi. 2 gruba ayrılan esnaflardan 1. gruba 5 bin lira 2. gruba ise 3bin lira hibe yardımı yapılacak. Hibe yardımı başvurusu yapmak isteyen esnaflar Hibe desteği başvurusu bitti mi sorusuna yanıt arıyor. Peki esnaf hibe desteği başvuruları son gün ne zaman?

Hibe desteği başvurusu bitti mi?

Hibe desteği ödemelerine başvurmak isteyen esnaflar Hibe desteği başvurusu bitti mi? sorusunu soruyor. 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek. Hibe desteği başvuruları e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Hİbe desteği ödemesi başvuruları başladı. Hibe desteği ödemeleri (3 bin lira-5 bin lira) başvuru süreci tamamlandıktan sonraki günlerde yapılacak.

Esnaf hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen esnaflarımız bu fırsatı kaçırmaması için 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvurular nasıl olacak?

Esnafa hibe desteği ödemeleri için başvurular TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde alınacak. Aşağıda TC kimlik numarasına göre başvuru tarihleri verilmiştir.

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvuruda bulunacak.

Esnaf hibe desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvuruların bitmesinin yani 23 Haziran tarihinin sonrasında yapılacak olan değerlendirmeler ardından ödeneceği tahmin edilmekte. Hibe desteği ödemeleri (3 bin lira-5 bin lira) başvuru süreci tamamlandıktan sonraki günlerde yapılacak. Hakedişleri gerçekleşen esnafların IBAN hesap numaralarına yatırılması ve belirtilen miktarın 1 Temmuz itibariyle tüm esnafların hesabında yer alması bekleniyor.

5 bin TL Hibe desteği alan esnaflar (1. Grup)

3 bin TL Hibe desteği alan esnaflar (2. Grup)

1,5 milyona yakın kişi yararlanacak

Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.