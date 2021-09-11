HGS'yi iptal etme yöntemi

Bu sisteme girmek kadar sistemden çıkmak da sürücülerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor...

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların çoğunlukla ihtiyaç duyduğu HGS yani Hızlı Geçiş Sistemi kullanıcılarına uluşam açısından avantaj sağlıyor.

Bu sisteme girmek kadar sistemden çıkmak da sürücülerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor...

Peki HGS iptallerini nasıl yapmalıyız?

İşte bu sorunun cevabı:

Hızlı Geçiş Sistemi olarak da bilinen HGS, uzun gişe kuyruklarını azaltan bir kartlı geçiş sistemi. Hatalı geçişler ve yeni araç alınması durumunda yeni karta bakiye aktarılması talebi gibi durumlarda HGS iptali yapmanız gerekebiliyor.Hızlı Geçiş Sistemi işlemlerini vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde tamamlamak için bazı adımları takip edebilirsiniz.

Hangi yöntemi izlemelisiniz?

HGS'nizi PTT'den aldıysanız PTT şubelerinden birine giderek iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Bunun için HGS iptal formu doldurmanız gerekir.. PTT'den alınan HGS'ler için müşteri hizmetleri aracılığı ile ya da internet üzerinden iptal işlemleri henüz mümkün değildir. HGS internetten iptal seçenekleri içerisinde HGS edevlet iptali de bulunmuyor. Bu nedenle size internet üzerinde HGS iptali yapabileceğinizi vaad eden sahte sitelerden uzak durmalısınız.

Form doldurmalısınız

PTT şubesine giderek HGS iptaline dair bir form doldurmalısınız. Bu forma iptal etmek istediğiniz HGS numarası ile kayıtlı araç plakanızı yazmanız gerekir.

HGS iptaline başvurmadan önce, ceza almamak adına eski HGS borçlarınızın olup olmadığını kontrol etmeniz oldukça önemlidir.

Bakiyeniz var mı?

İptal sürecinde kartınızda bakiyeniz mevcutsa kalan tüm bakiyeyi alabilirsiniz. Ancak bu durumda kart için ödediğiniz ücretin geri ödenmesi mümkün değildir.

HGS bakiyeniz iptal işleminden hemen sonra size ödenmez. PTT size yalnızca iptal işlemine dair makbuz verir. Bu makbuzu 30 gün sonra kullanarak HGS iptal ücretini alabilirsiniz. Yeni bir araç almışsanız ve HGS iptal nedeni olarak bu durumu öne sürerseniz bu ücreti almak için 30 gün beklemenize gerek yoktur.

Eski bakiyeler

Eski HGS bakiyeniz yeni aracınız üzerine kaydedilen HGS kartına aktarılabilir. Bu talebinizi HGS iptal formunda belirtebilirsiniz.Bu konu ile ilgili aklınızdaki tüm soruları PTT görevlilerine sorarak hatalı bir işlem yapmaktan kaçınarak HGS iptal işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.