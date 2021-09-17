HGS yerine OGS'den geçilir mi?

Gişe alanlarında hızınız 20 km/saati geçmemeli. Bazı durumlarda HGS gişesinde araç kuyruğu varken OGS gişesi boş olabilir...

2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı kara yollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10.maddesi gereğince ‘Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorunda"

Yasanın devamında ise bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirileceği ifadesine yer verilmiştir.

İster OGS kullanıcısı olun ister HGS kullanıcısı olun, yanlış gişeden geçince HGS cezası veya OGS cezası ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yanlış gişeden geçmek kaçak geçiş olarak sayılıyor ve plakaya geçiş ücretinin 11 katı ceza yazılıyor

Sisteme giren gişeler

OGS'ye üye sürücüler cezalı geçiş kategorisinde olmayan her geçişlerini yüzde 20 indirimli yapar. OGS'de durmaksızın geçiş yapılmakta. Otoyollar ve Boğaz Köprüleri gişelerinde nakit ücret tahsilatı sözkonusu, yalnızca OGS ve HGS ile geçiş sağlanmakta.HGS‘ye (Hızlı Geçiş Sistemi), 17.09.2012 tarihinde İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Boğaz Köprüleri, Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyollarındaki ücret toplama istasyonlarında PTT Genel Müdürlüğü tarafından devreye alındı.

Geçişlere dair bazı ip uçları

Belirli Yerler (Köprülü Kavşaklar, ücret toplama istasyonları) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak.

Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan kesimlerde, yayaların, hayvanların motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak.

Erişme Kontrollü Karayollarında (Otoyol) mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız 120 km/saat

Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan kesimlerde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Aracın mekanik arızası durumunda en sağdaki emniyet şeridinde (Banketde) kısa süreli durulabilir.

Asya'dan Avrupa'ya geçiş

Asya'dan Avrupa ve Avrupa'dan Asya yakasına geçmek isteyen ağır vasıtaların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerini düzenlemek için İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'in kararı ile sabah saatlerinde 06:00 – 10:00 saatleri arasında, öğleden sonra ise 16:00 – 22:00 saatleri arasında geçişleri yasaklandı.

FSM'ye yönlendirilenler

Tehlikeli madde taşıyan araçlar ise gece 02:00 – 06:00 saatleri arasında geçirilmekte. Boğaziçi Köprüsü‘nden, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden, yalnızca Belediye, Halk Otobüsleri ve Turist taşıma belgesine haiz otobüsler ile otomobil ve motosikletlerin geçişine izin veriliyor. Ruhsatında kamyonet yazan (ister van isterse panelvan) hiçbir araç Boğaziçi Köprüsünden geçiş yapamaz. Bu araçların FSM Köprüsünü kullanması gerekiyor.

Gişe geçişinde hız ayarı

Gişe alanlarında hızınız 20 km/saati geçmemelidir. Gişe girişi azami hiz 30 olarak görürsünüz. Buna rağmen önünüzdeki aracın herhangi bir nedenle durması ihtimaline göre takip mesafenizi korumalı ve gerekiyorsa hızınızı daha da azaltmalısınız.

Gişelerde bir nedenden dolayı ödeme yapamazsanaz; Böyle bir durumda aracınıza ait bir İhlalli (Ödemesiz) Geçiş Bildirimi düzenlenecektir. Gişeden teslim alacağınız bildirim üzerindeki bilgiler dahilinde geçişi takip eden 15 gün içerisinde cezasız olarak geçiş ücretini bildirim üzerinde yazan noktalardan ödeyebilirsiniz.

OGS da HGS de kullanılabilir mi?

Hem HGS hem OGS cihazı kullanmanızı engelleyecek bir durum yok. HGS ve OGS arasında küçük farklılıklar olsa da aynı sistemle çalışmakta. Çoğu sürücü yine HGS ve OGS'yi beraber kullanıyor. Sadece geçtiğiniz gişenin parasını ödüyorsunuz ve en büyük avantajı trafikte bekleme olasılığının azalmış olması.

Bazı durumlarda HGS gişesinde araç kuyruğu varken OGS gişesi boş olabilir ve bu durumda o geçişi de değerlendirebilme imkanınız var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.