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TIMETURK / EKONOMİ / Herkesin merak ettiği soruya Bakan Varank’tan yanıt: İşte TOGG’un satışa çıkacağı tarih

Herkesin merak ettiği soruya Bakan Varank’tan yanıt: İşte TOGG’un satışa çıkacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk seri üretimin 2022 yılının son çeyreğinde başlayacağını ifade ederken satışa çıkarılacağı tarihide açıkladı.

47 Dakika Önce
2022-02-03 08:06:19
Herkesin merak ettiği soruya Bakan Varank’tan yanıt: İşte TOGG’un satışa çıkacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'a verdiği röportajda, Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOGG'DA SON DURUM

Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirten Varank, TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." ifadesini kullandı.

"ELEŞTİRİLER YERİNİ BEĞENİYE BIRAKACAK"

TOGG'a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirten Varank, "Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG'un 'akıllı cihaz' olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. .

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