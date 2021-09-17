Her markanın bir hikayesi var

Bindiğiniz aracın donanımı ve kilometresi kadar taşıdığı logosunun da ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Hayatımızın her anında otomobil var. Seçtiğimiz otomobiller aynı zamanda bazı iddialara göre "kendi karakterimizi de yansıtıyor". Peki hemen her gün kullanmakta olduğumuz aracımızın modeli ve kilometresi kadar logosonun da hangi anlama geldiğini ve bir hikayesinin bulunduğunu da biliyor muyuz?

İşte otomobil markalarının logoları ve birbirinden ilginç anlam ve hikayeleri:

Mercedes: DMG firmasının parçası olan Mercedes 1926 yılında Benz şirketiyle birleşti. Benz'in kurucusu Karl Benz, motor fabrikasındaki görevinin ilk yıllarında evinin çatısına bir yıldız amblemi yerleştirmiş ve bunun başarıyı ve gücü temsil edeceğini söylemiş. Markanın logosu olan bu yıldız, ‘karada, suda, havada evrenselliği' simgeler. 1909'da tescil edilen amblemdeki yıldızın etrafı 1916 yılında, içinde dört küçük yıldızın ve Mercedes isminin yer aldığı bir daireye çevrildi. 1926'daysa Daimler-Benz birleşmesi ile Benz'in defne yapraklarından çelengi yıldızın etrafını sardı.

BMW: Bayerische Motoren Werke isminin kısaltması olan BMW, 1913 yılında Karl Friedrich Rapp tarafından Almanya'nın Münih kentinde kuruldu. Uçak motoru üreterek işe başlayan şirket, 1928 yılındaysa otomobil üretimine de girişti. Markanın parçalı amblemin mavi kısmı gökyüzünü beyaz kısmı da uçak pervanesini temsil ediyor. Mavi beyaz renklerin Bavyera eyaletinin renklerinden geldiği de söylenmekte.

Ford:Ford Motor Company, Henry Ford tarafından 1903 yılında Michigan, ABD'de kuruldu. Markanın amblemi, kurulduğu yıllarda şirketin tam adının yazılı olduğu siyah beyaz bir tasarıma sahipti sonrasındaysa mavi plaka üzerine italik yazı şeklinde markanın ismi yazılı halini aldı.

Peugeot:1800'li yıllarda ilk kurulduğunda testere üreten bir firma olan Peugeot markası otomobillerinin logosunda kullandığı aslanı, yüksek kaliteli olduklarını göstermek için tercih etmiş. 1899 yılından bu yana otomobillerinde de aslan logosunu kullanan marka logosundaki aslan yıllar içinde çeşitli görsel değişikliklere uğrayarak son halini almıştır.

Opel:Markanın kurucusu Adam Opel işe otomobil değil dikiş makinesi üreterek başlamıştır. Başlangıçta logo bir zeplin olrak tasarlanmış ancak günümüze kadar ulaşan şimşek figürü, hızı simgelediği için markanın logosuna yerleşmiş durumda.

Toyota:Japon markasının ambleminde yer alan oval olarak tasarlanmış ‘T' harfini oluşturan elipsler, müşterinin ve otomobilin kalbini temsil ediyor. Müşteri memnuniyeti, takım ruhu ve ilerleme isteği, logoyu oluşturan üç elipsin diğer anlamları olarak anlatılıyor.

Ferrari:Ünlü İtalyan markası 1923 yılından bu yana, şaha kalkmış at figürünü amblem olarak kullanıyor. İtalyan kontesin 1923'te Enzo Ferrari'ye hediye ettiği at şeklindeki maskot, Ferrari'nin amblemine ilham veriyor. Amblemdeki ana renkler sarı ile kırmızı, firma sahibinin yaşadığı komşu şehir Modena'yı ve yarışa olan sevgiyi simgeliyor.

Fiat:1800'lü yılların sonuna uzana bir hikayesi olan marka Giovanni Agnelli tarafından Torino'da kuruldu ve isminini ‘Fabbrica İtaliana Automobili Torino' kelimelerinin baş harflerinden aldı. Markan isminin kısaltması amblem olarak kullanılırken 1990 yılında, markanın geçmişini simgeleyen defne ağacı çevreli daire içine yerleştirildi. Logosu sıkça değişen bir marka olarak biliniyor ve 2006 yılında aldığı son versiyonu ile hayli modern bir görünümü var.

Maserati: Maserati'nin üç çatallı logosu, mitolojideki denizler tanrısı Neptün'den esinlenilerek yaratılmış. Logonun hikayesi Bolonya'da çıkarılan bir Neptün heykeline dayanıyor.

Lamborghini: Logoda bulunan boğa, markanın yaratıcısı Ferruccio Lamborghini'nin burcu olan Boğa'dan geliyor. Diğer milliyetçi İtalyan tasarımlarının aksine Lamborghini farklı bir yol seçmiş. Markanın ünlü modelleri de isimlerini boğa güreşlerindeki boğalardan alıyor.

Renault: Renault, kurulduğundan bu yana tam 10 kez logosunda değişikliğe gitti. Fransız üretici ilk başlarda markanın yaratıcıları olan üç kardeşin isimlerinin ilk harflerinden (Louis, Ferdinand ve Marcek) oluşuyordu. Elmas şeklindeki logo 1925 yılında hazırlanarak 1972'de Victor Vaserely tarafından üç boyutlu hale getirilmiş.

Volvo: Volvo'nun adı latince'de yuvarlanmak anlamına gelen “Volvere” kelimesinden geliyor. Markanın logosu ise gücü kaliteyi ve İsveç demir endüstrisinin dayanıklılığını gösteren, aynı zamanda erkekliğin de sembolü olan mars şeklinde. Mars aynı zamanda mitolojide savaş tanrısı ve çoğu silahın yapımında da o dönem demir kullanılıyor.

Mazda: Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.

SsangYong: Güney Koreli otomobil üreticisinin ismi, 'ikiz ejder' anlamına gelir.

Dacia; Romanya'nın en büyük otomobil firması Dacia, aynı zamanda Romanya'nın antik zamanlardaki ismidir.

Citroen: Cirtoen ambleminde kullanılan Fransızların çift açılı çavuş simgesi yerine daha önce başka bir Citroën ürünü olan dişli çarklarda kullanılıyordu. 1919 yılında araba yapımına başlayan Fransızlar, ürettikleri ilk arabalarında da çift açılı amblemi kullanmayı uygun buldular.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.