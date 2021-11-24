Her araç kendi bakımını yapacak

Otomobilde akıllı teknoloji hayat kurtarıyor. Önümüzdeki süreçte ise her araç bakım periyodunu kendisi belirleyecek

2021 yılının nisan ayı itibarıyla, Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 7,1'ini elektrikli taşıtlar meydana getiriyor. Bu oran, benzinli ve dizel otomobillere kıyasla çok düşük görünmesine rağmen, katlanarak artış göstermeye devam ediyor. Otomobillerin daha çevreci, güvenli ve akıllı teknolojilerle donatılması hem sürüş keyfinde hem de trafik emniyetinde iyileşmelere neden oluyor. Ancak arızalar, trafik kazaları ve doğal afetler gibi birçok olumsuz senaryo düşünüldüğünde aracınız hala risk altında. Bu bağlamda devreye otomobil teknolojileri giriyor ve bu teknoloji otomotivin geleceğini de şekillendirecek gibi görünüyor.

Akıllı teknolojinin ayak sesleri

İşte bu teknolojinin adımlarından bazıları:

Yaya Algılama: Gelişmiş sensörler insanların hareketlerini algılayarak yayalara çarpmayı en aza indiriyor. Trafik tahminleri: Gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde trafik sıkışıklığından kaçınmak mümkün.Hedefe ulaşabsilmek için en rasyonel güzergah seçiliyor

Işığa duyarlı cam: Akıllı camlar rengini değişen ışık seviyelerine göre daha fazla gizlilik sağlayacak şekilde ayarlayabiliyor

Otomatik Acil frenleme: Çarpışmaları büyük ölçüde azaltmayı sağlayan bir sistem.Tehlikeler far edildiğinde sürücü harekete geçmezse kendisi devreye girebiliyor.

Wifi bağlantı noktaları: Tümleşik wifi bağlantısı özelliği ile gidilen her yerde internete bağlanma sözkonusu.

Adaptif Seyir kontrolü: Radar sistemleri etraftaki trafiği izleyerek güvenlik sağlaakta.Otomobili de hız açısından azaltır ya da yerine göre yükseltebilir.

Teknoloji yol gösterecek

Bu süreçte akıllı otomobil teknolojisi de ön plana çıkıyor.

Akıllı otomobiller emniyet ve sürüş deneyimini iyileştiren bir dizi otomasyon özelliği sunuyor. Geleceğin akıllı otomobilleri entegre otomasyonlu sürüş teknolojisinde bir üst düzeye çıkacak. Bu da yüzde 95'e varan oranda sürüş hatasından kaynaklı kazaları azaltacak.Otomasyonlu araçlar çevredeki alanın 360 derece görünümüne ve otomobiller arası iletişime başvurarak potansiyel tehlitkelere anında tepki vermekte. Elbette insanların tepkileri bir kazayı önleyebilecek kadar gelişebilmiş değil.

Üreticiler de start verdi

Bu durumu bilen üreticiler de otomobillerde bu tepkimeye anında cevapla karşılık vermeyi hedefliyor.

Geleceğin akıllı otomobilleri parçaların değişmesi gerektiğini kendiliğinden arazıları da teşhis edebilecek. Randevunun servisten otomatik olarak alınması sözkonusu olacak. İnternet üzerinden parça ve randevu alınacak. Bu durum sürücülerin zaman kazanmasını sağlayacak. Aynı zamanda tasarruf da sağlanacak. Trafikteki arızalı araç sayısının azaltılması pozitif katkı vermiş olacak. Gelecek dönemde bu tarz akıllı teknolojik donanımlı araçları piyasada görebileceğiz.

İklim değişikliği konusunda ise elektrikli araçlar ayrı önem taşımakta.Elektrikli otomobil benzinli ve dizele karşı ortalama yarısı kadar karbondioksit emisyonuna neden oluyor. Üreticiler ise aynı zamanda eski otomobillerin materyallerini tekrar kullanmanın lastikleri geri dönüştürme, daha hafif materyaller kullanma ve elektirkli otomobillerin daha uzun ömürlü olmasını sağlama gibi yolları arıyor. Parça değişimi yerine onarım yönünde daha büyük toplumsal bilinç mevcut.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.