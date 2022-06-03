Hepsiburada yılın ilk 3 ayında satış hacmini yüzde 84 artırdı

Platformun Ocak-Mart 2022 dönemindeki toplam sipariş adedi yıllık bazda yüzde 63 artışla 15 milyon adede ulaştı.

Hepsiburada, toplam satış hacmi, aktif satıcı sayısı, aktif müşteri sayısı, sipariş sıklığı ve ürün adedi başta olmak üzere e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde, 2021 yılı genelinde yakaladığı başarıyı sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılına güçlü performans ve yüksek büyümeyle başladı.

Hepsiburada'nın toplam satış hacmi, 2021'in ilk çeyreğine oranla yüzde 84,4 artarak 8,3 milyar TL oldu. Şirket, platform üzerinden verilen sipariş adedini 2021'in aynı dönemine göre yüzde 63,2 artırdı. Yılın ilk 3 ayında Hepsiburada'ya verilen sipariş sayısı 15 milyon adede ulaşırken, şirketin 2021 yılı ilk çeyreğinde 4,1 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı da, yüzde 22,1 artışla 4,9'a yükseldi.

- Aktif satıcı sayısı yüzde 55, ürün sayısı yüzde 110 arttı

Hepsiburada, KOBİ ve işletmeleler ile girişimcilik ekosistemini destekleyen çalışmaları neticesinde, aktif satıcı sayısında da ciddi artış kaydetti. Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 55 artarak, 82.934'e çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 110 artışla 110,7 milyon adede ulaştı. Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda yüzde 65,4 olarak gerçekleşti.

Hepsipay, HepsiJet, Hepsiburada Express Market, Hepsiglobal gibi stratejik yatırımlarla sürekli yeni ürün ve hizmetler hayata geçiren Hepsiburada, 2022 ilk çeyreğinde aktif müşteri sayısını da önemli oranda artırdı. Hepsiburada'nın aktif müşteri sayısı, 2021 ilk çeyreğine oranla yüzde 27,5 artarak 9,4 milyondan 12 milyona yükseldi.

- 2022'de de Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası

“Kapında İade” ve “Yarın Kapında” gibi yenilikçi servislerle rekabette farklılaşan marka, müşteri sadakati ve deneyimini ölçümlendirmede kullanılan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2022'nin ilk 3 ayında da korudu. Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın E-ticaret NPS (Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye'nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” oldu.

- Hepsiburada siparişlerinin yüzde 82'si ertesi gün teslim edildi

Türkiye'nin 81 ilindeki 7 operasyon merkezi, 172 sevkiyat noktası ve 16 transfer merkeziyle hizmetlerini genişletmeyi sürdüren Hepsijet, 2022 ilk çeyreğinde Hepsiburada mağazasından verilen siparişlerin yüzde 82‘sini tüm Türkiye'de 24 saatten az sürede teslim etti. HepsiJet'in 81 ilde büyük hacimli ürünler için sağladığı teslimat ve iade servisi HepsiJet XL, hizmet ağıyla müşteri deneyiminde yarattığı farkı, yüzde 99'luk müşteri memnuniyeti skoruyla daha da ileri taşıdı.

Hepsiburada'nın açıkladığı 2022 ilk çeyrek finansal ve operasyonel rakamlarına göre, bu dönemde toplam satışların yüzde 40'ında, kolay ve güvenli ödeme sağlayan Hepsipay Cüzdanım tercih edildi. Haziran 2021'de hayata geçirilen, Türkiye'nin TCMB onaylı ilk platform cüzdanı Hepsipay Cüzdanım'ın 2021 sonunda 5,2 milyon olan müşteri sayısı, 7,1 milyona ulaşarak güçlü büyüme performansını devam ettirdi.

- 'Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketiyiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, 2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

'Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi olarak iş ortaklarımız, teknolojimiz, ticaret ekosistemimiz, yönetim ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamladığımız 2021 yılının ardından, 2022'nin ilk çeyreğine de güçlü sonuçlarla başladık. 2022'nin ilk 3 ayında aktif satıcı sayımızda yüzde 55, ürün sayımızda ise yüzde 110 artışa ve toplam 15 milyon siparişe ulaşarak toplam satış hacmimizi yüzde 84,4 oranında büyütme başarısını yakaladık. Zorlu global makro-ekonomik koşullar, artan rekabet ve yüksek seyreden enflasyon trendine rağmen yakaladığımız bu başarının arkasında, KOBİ ve işletmeleri destekleyerek perakende sektörü ile el ele büyümeyi hedefleyen, müşterimizi her daim merkeze alan bakış açımız yatıyor. Aldığımız sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz.'

Emirdağ, müşteri memnuniyetinin e-ticarette sürdürülebilir ve uzun vadeli başarı için kritik önemde olduğunu belirterek, 'Bu nedenle de FutureBright tarafından yürütülen bağımsız araştırma sonuçlarına göre, ilk çeyrekte Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hepsiburada Ailesi olarak, ülkemizde yerli e-ticaret ekosistemi ve teknolojilerinin gelişmesine liderlik etme ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırma gayemiz doğrultusunda, Türkiye'nin teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerinin yine Türkiye'de yatırıma dönüşmesi ve küresel başarı hikayesi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. .