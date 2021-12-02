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Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanlığı'na Alexey Shevenkov atandı
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Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanlığı'na Alexey Shevenkov atandı

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 'Alexey'in iş performansımızı artırmamıza, müşterilerimize daha da iyi bir deneyim sunmamıza ve Türkiye'de e-ticaretin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonumuza önemli katkılarda bulunacağına inancım tam' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-02 22:00:25
Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanlığı'na Alexey Shevenkov atandı

Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanlığı (CTO) görevine Alexey Shevenkov getirildi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Alexey Shevenkov, 6 Aralık'ta göreve başlayacak. Halihazırda bu görevi yürüten Gürkan Coşkuner ise Bilişim Grup Başkanı (CIO) rolünü üstlenecek. Türk Telekom Reklamı

Teknoloji alanında önemli bir deneyime sahip olan ve 2005'ten beri Yandex'te çalışan Shevenkov, son 5 yıl Yandex.Market'te CTO olarak görev yaptı. yapıyordu. Yandex'e 2005'te yazılım geliştirici olarak katılan Shevenkov, 2009'da yazılım mühendisliği departmanının başına geçti ve 2016'da Yandex.Market'in CTO'su oldu. Görevi süresince Yandex.Market, Yandex.Uslugi, Yandex.Delivery ve Beru gibi birçok farklı e-ticaret hizmetinin faaliyete geçirilmesine katkıda bulundu.

Yandex'e katılmadan önce Luxoft'ta yazılım geliştirici olarak çalışan Shevenkov, yüksek lisans eğitimini Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

'e-ticaretin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonumuza önemli katkıları olacak'

Açıklamada atamaya ilişkin görüşleri yer alan Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, Shevenkov'un CTO olarak aralarına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emirdağ, 'Büyük mühendislik ekiplerine liderlik etme ve ölçeklenebilir e-ticaret ürünleri geliştirme alanlarındaki engin tecrübesinden yararlanarak üstün teknoloji altyapımızı daha da güçlendirecek ve yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamalarını tüm şirket ekosistemine genişleteceğiz. Alexey'in iş performansımızı artırmamıza, müşterilerimize daha da iyi bir deneyim sunmamıza ve Türkiye'de e-ticaretin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonumuza önemli katkılarda bulunacağına inancım tam.' ifadelerini kullandı.

Gürkan Coşkuner'in, Hepsiburada'ya önemli katkılarda bulunduğundan bahseden Emirdağ, CIO görevinde de bu önemli katkılarının devam edeceğini bildirdi.

Alexey Shevenkov ise Hepsiburada ailesine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek, 'Buradaki ekip arkadaşlarımın teknoloji tutkumu paylaşmalarından büyük mutluluk duyuyorum. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sunduğumuz eşsiz servisleri ve deneyimi çok daha üst seviyelere çıkarmak üzere tüm ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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