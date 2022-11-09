Hepsiburada’nın Efsane Kasım İndirimleri 'Efsane 11'le devam ediyor

Efsane 11 kampanyası dahilinde haftanın son günü 11.11’e de olacak özel kampanyalar hazırlandı.

Hepsiburada, 'Efsane Kasım' ayının ikinci haftasına, 'Efsane 11' kampanyalarıyla giriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Hepsiburada, teknoloji markalarının ürünlerini özel fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Bilgisayardan kulaklıklara, tabletten küçük ev aletlerine yüzlerce üründe net indirimler sunan Hepsiburada'nın Efsane 11 Haftası'nın öne çıkan markaları arasında Samsung, Grundig, Xiaomi ve Lenovo var.

Kablosuz kulaklık satın almayı düşünenler için ise fırsatın adı Lenovo bluetooth kulaklık.

Televizyon almayı bekleyenler, Next ürünlerinin fırsatlarını takip edebiliyor.

9 Kasım'da, oyun konsolları ve aksesuarlarında sepette net yüzde 15 indirim, saat 19:00 - 24:00 arasında geçerli olacak kampanyada ise teknoloji aksesuarlarında tüm indirimlere ek sepette net yüzde 15 indirim teknoloji tutkunlarını bekliyor.

Efsane 11 kampanyası dahilinde haftanın son günü 11.11'e de olacak özel kampanyalar hazırlandı. Her saat başı 11 yeni üründe net indirim Hepsiburada kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. .