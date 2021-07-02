Hepsiburada bugün Nasdaq'ta halka açılıyor

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 'Halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşirken bunun 500 milyon doları şirketimize fon olarak gelecek' dedi.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, 'Hepsiburada'nın halka arz hisse fiyatı yaklaşık 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde oldu. Halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşirken bunun 500 milyon doları şirketimize fon olarak gelecek.' dedi.

Hepsiburada hisseleri bu akşam düzenlenecek gong töreni ile Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak. Şirket böylece, dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta halka arz edilen ilk Türk şirketi olacak.

Gong töreni öncesi düzenlenen çevrim içi basın toplantısında halka arz sürecine ilişkin bilgi veren Murat Emirdağ, şirketin hedeflerini paylaştı.

Nasdaq'a kote olmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Emirdağ, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin Hepsiburada'sı artık dünyanın teknoloji borsası Nasdaq'ta. Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte bir Türk şirketi olan Hepsiburada yer alacak, bunun haklı gururu içindeyiz. Hedefimiz, halka arzla birlikte kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek, müşteri odaklı iş süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenilemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Nasdaq'ta halka açılmamız, Türkiye'nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme.'

Emirdağ, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin ve e-ticaretin gelecek hikayesine inanarak Türkiye'ye yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının çok yüksek olmasının, Türkiye'deki diğer tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına inandıklarını söyledi.

Halka arzla birlikte, daha kurumsal bir yapıya kavuşarak, güçlenen sermaye yapısıyla müşteri odaklı iş süreçlerini ve hizmetlerini sürekli geliştirerek büyüme ve başarıyı sürdürülebilir kılmak istediklerini aktaran Emirdağ, şu bilgileri verdi:

'Hepsiburada Türkiye'den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL'lik işlem hacmine imza attık. Hepsiburada olarak, Türkiye'deki KOBİ'lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. Nasdaq'ta teknolojinin devler liginde halka açık olmak, bu yolda bize hem rehberlik edecek hem de güç verecek.'

Emirdağ, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının, uluslararası yatırımcıların Hepsiburada ve Türkiye hikayesine besledikleri inancın ve güvenin somut göstergesi olduğuna işaret ederek, 'Hepsiburada'nın halka arz hisse fiyatı yaklaşık 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde oldu. Halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşirken bunun 500 milyon doları şirketimize fon olarak gelecek.' diye konuştu.

- 'Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendirebiliriz'

Nasdaq CEO'su Adena Friedman, toplantıdaki mesajında Nasdaq'ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle Hepsiburada'yı kutladı.

Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendiren Friedman, şunları söyledi:

'Türkiye'de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir iş gücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programınız 2017 yılından bu yana 19 binden fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20'sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok. Başarısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki teknoloji start-upları için gerçek bir ilham kaynağı olan Hepsiburada'nın gelecek hikayesini birlikte yazmak için sabırsızlanıyoruz.'

Toplantıda paylaşılan bilgiye göre, Hepsiburada, ülke genelindeki akıllı operasyon ve lojistik merkezleri, HepsiExpress, HepsiJet, HepsiGlobal, HepsiPay gibi katma değerli servislerden oluşan dev ekosistemiyle, Türkiye'nin ilk süper uygulama platformu olarak gelişimini sürdürüyor.

Türkiye'de emsali bulunmayan 'Süper Uygulama' ile Hepsiburada, müşterilere geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimini tek bir uygulama üzerinden sunuyor.

Toplantı çerçevesinde bu akşam yayına girecek reklam filminin de gösterimi yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.