DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü yasağı kararına tepki
'Bu insanlar uzaya muzaya gitmediler'
Ağrı'da üzücü kaza: Ölü ve yaralılar var
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı
Suudi Arabistan: Namaz vakitlerinde ticarete devam
İl il bayram namazı saatleri
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Yetiştiricisi ile uyuyan boğa 'Kral' satıldı
Yusuf Kaplan: Zihnî işgal, millî güvenlik meselesine dönüşmek üzere!
DAP Yapı'nın Nişantaşı Koru projesi hasılat şampiyonu oldu
Teknosa yeniden Akmerkez’de hizmet vermeye başladı
Bitcoin değerlendirmesi: 'Büyük patlama yolda'
Cengiz Holding'den 'Prof. Dr. Melih Bulu' açıklaması
Dijital bayram harçlığı Paycell'de
Yüksek Askeri Şura'nın Ağustos başında toplanması bekleniyor

TIMETURK / EKONOMİ / Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı

Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı

Platformdaki bayram alışverişlerine en yoğun ilgi bu yıl da 30-45 yaş müşterilerden gelirken, 20-29 yaş müşteriler geçen yıla oranla yüzde 38 artış gösterdi.

1 Saat Önce
2021-07-18 09:36:46
Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidini her bütçeye uygun fiyat ve hızlı kargo seçenekleriyle sunan Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, geçen yılki Ramazan Bayramı'nda da olduğu gibi bu yıl da en yoğun alışveriş yapanlar 30-45 yaş aralığındaki müşteriler oldu. Bununla birlikte, 20-29 yaş aralığındaki müşteriler geçen yıla oranla bayram alışverişine yüzde 38 daha fazla ilgi gösterdi.

Bayram alışverişlerinde en çok talep gören ürünler arasında günlük ihtiyaçların yanında çocuk kitapları, edebiyat, eğitim ve kırtasiye ürünlerinin yer alması çocuklara bayramlarda hediye olarak özellikle eğitim ve kültüre yönelik ürünlerin tercih edildiğini ortaya koydu.

2020 Kurban Bayramı'nda en çok talep gören ürünler arasında maskenin üst sıralarda yer alması ise dünyanın salgın ile birlikte yeni normalin bir alışveriş trendi olarak öne çıktı.

Bayram alışverişlerinde telefon kılıfları ve t-shirt ürünleri her bayramda en çok talep gören ürünler arasında listede yerlerini koruyarak dikkati çekti.

Geçen bayramları da kapsayan detaylı Hepsiburada bayram alışverişi listesinde en çok talep görenler ise şöyle sıralandı:

'Edebiyat, eğitim, çocuk kitapları, kırtasiye ürünleri, cep telefonu, hırdavat, bebek bezi, sofra mutfak gereçleri, telefon kılıfları, t-shirt, bluetooth kulaklıklar, maske, alışveriş torbası, sporcu besinleri, şampuan, ıslak temizleme mendilleri, kolonya, içecekler, sebze ve meyveler, şeker ve çikolata.'

- En çok alışveriş yapan iller sıralaması değişmedi

Hepsiburada bayram alışverişi trend verilerine göre, bayram alışverişi trendlerine göre en çok alışveriş yapılan iller, 2020 yılında olduğu gibi 2021 Ramazan Bayramı'nda da değişmedi. Sıralamaya göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Konya bayram alışverişine en çok rağbet eden iller olarak ortaya çıktı.

2021 Ramazan Bayramı'nda en çok alışveriş yapılan ilçeler arasında ilk üç sırayı Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Ümraniye paylaştı. 2020 Kurban Bayramı'nda ise en çok alışveriş yapılan ilçeler ise sırasıyla Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Maltepe olmuştu.

Bu arada, Hepsiburada, Kurban Bayramı'na özel gerçekleştirdiği kampanya ile kullanıcılarının tüm bayram ihtiyaçlarını sunduğu anında indirimlerle karşılıyor.

Bu kapsamda kullanıcılar, Hepsiburada'dan yaptıkları 150 TL ve üzeri alışverişlerde anında 15 TL, 300 TL ve üzeri alışverişlerde anında 40 TL, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 150 TL, 3 bin TL ve üzeri alışverişlerde anında 300 TL indirim fırsatı yakalıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH