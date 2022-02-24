Hemen Hallet İstanbul’da hizmete başladı

Sıfır komisyon sayesinde yüzde 100 kazanç imkanı veren Hemen Hallet uygulaması, pilot bölge olarak İstanbul’da hizmet vermeye başladı.

Kullanıcısına sunduğu sıfır komisyon olanağı sayesinde yüzde 100 kazanç imkanı veren Hemen Hallet uygulaması, pilot bölge olarak İstanbul'da hizmet vermeye başladı.

Pandemi süreci ile birlikte kullanımı daha fazla yaygınlaşan mobil uygulamalara bir yeni isim daha katıldı. Bir hizmet uygulaması olarak AppStore ve Google Play'de indirilmeye başlanan uygulamanın zaman içerisinde önce 81 il ve sonrasında dünya çapında kullanıma açılmasını hedefleniyor.

Hemen Hallet kurucusu Ertuğrul Tan uygulamanın çıkış hikayesini“Zamanın önemini bilen bir toplum olarak hemen halledilmesi gereken işlerimizi kolaylıkla hayata geçirmemizi sağlayacak uygulamamız için bir yıldır aktif çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızın ve emeklerimizin sonucunda “çevremde bu işleri yapacak birileri olmalı” düşüncesini hayata geçirecek uygulamayı hazırladık.”diyerek anlattı. Tan“Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz işleri başkaları için gerçekleştirerek para kazanılabilecek çöp dökmek, ampul değiştirmek gibi basit işlerin yanı sıra profesyonellik gerektiren montaj, tamir ve tadilat veya uzmanlık gerektiren diyetisyenlik,özel ders öğretmenliği gibi daha nitelikli işler de gerçekleştirilerek kazanç sağlanabilecek. Kazancın yanı sıra işlerin hızlı ve lokasyon olarak en yakın noktadan hemen halledilebilmesi için bizlere olanak sunuyor. Ayrıca uygulamamız evlerde ya da depolarda atıl durumda olan kayak takımı, hilti, matkap vb. bir çok ürünün kiralanmasına ve satılmasına da fırsat sunuyor. Böylece uygulamamız satın alınmak istenen bir ürününkiralanarak denenebilmesi veya elimizde olan bir ürünün maliyetini çıkartabilmesi ve üzerine kazanç elde etmesi gibi fırsatları da sunuyor.”dedi.

Uygulamanın odağında basit işlerin hemen halledilmesi var. Ertuğrul Tan bununla ilgili olarakta “İşlerin halledilirken her şeyden değerli olan zamanı da bize kazandırmasına çok önem verdik. Özellikle son dönemlerde birçok uygulamada yoğun reklamlar nedeniyle ciddi zaman kayıpları yaşamaktayız.” diyor.Benzer uygulamalardan farklı olarak insanlara yüzde 100 kazanç vaat eden Hemen Hallet uygulama içinde sıfır reklam ve sıfır komisyon stratejileri ile öne çıkıyor. Tan bu durumu “Hizmetimizde yüzde100 kazanç ve zaman tasarrufu sağlanmasını benimsedik.” olarak açıkladı.

Ertuğrul Tan ilk tepkileri ve test sürecinin başarısını “Amacımız nitelik gerektiren ya da gerektirmeyen her türlü işin gerçekleştirilerek hem ihtiyaçların giderilmesi hem de kazanç sağlanmasını kolay bir şekilde insanlara sunmak. İnsanların ihtiyaçlarını böylesine kolaylıkla karşılayabileceği bir uygulamayı çıkarmış olmak ve test sürecindeki başarısını görmek gerçekten mutluluk verici.” diyerek açıkladı. .