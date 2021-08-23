DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fenerbahçe'den TFF'ye ''3 Temmuz'' davası
Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz
Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor
''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''
Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam
Kaçak 154 kediye ötanazi kararı tepkiye neden oldu, başbakan açıklama yapmak zorunda kaldı
Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik
ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu
ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme
Turkcell, yeni nesil yazılım şirketi kuruyor
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Borsa haftaya yükselişle başladı
Memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur 2022 zammı ne kadar oldu? (Polis-Öğretmen-Hemşire) 2022-2023 yüzde kaç zam geldi?
İstanbul ve İzmir'i bekleyen büyük tehlike
Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı

TIMETURK / EKONOMİ / ''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''

''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.' dedi.

21 Dakika Önce
2021-08-23 10:32:23
''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.

Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır.

Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş