''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.' dedi.