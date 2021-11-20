Helal Fuarı yabancı akınına uğrayacak

İstanbul’da düzenlenecek Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı’na 30 ülkeden katılımcı bekleniyor. Yunus Ete, “Hedef payımızı 400 milyar dolara çıkarmak” dedi.k

Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği 7'nci Dünya Helal Zirvesi ve 8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı için geri sayım başladı.

25-28 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olarak kabul ediliyor.

Helal belgeli ticaret hacminin artırılması, yeni pazarlara ulaşım sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenlenen fuar, bu yıl "Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" temasıyla gerçekleştirilecek.

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında bu yıl 30 ülkeden 9 bini aşkın yabancı delege İstanbul'da buluşacak.

B2B ve B2C görüşmelerin yapılacağı etkinlikte, helal alanında yatırım yapmak isteyen firmalar yabancı yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Büyüklüğü 7 trilyon doları aşan pazarda yeni yatırım yapmak için pazar arayan fonlar, Türkiye'ye ayırdıkları 70 milyar dolarlık portföyle yeni fırsatları kovalıyorlar.

İKİ KAT BÜYÜYOR

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "Artık temiz gıda dünya için daha önemli. Helal sertifikalı ürünler daha da öne çıktı. Her yıl dünya büyüme ortalamasının en az iki katı büyüme gösteren pazar büyüklüğü 7 trilyon doları aştı" dedi. Türkiye'nin helal pazarından 100 milyar dolar civarında pay aldığını anlatan Ete, şunları kaydetti: "Bu pazarı şekillendiren helal gıda, İslami finans, helal turizm, muhafazakar moda, helal kozmetik ve ilgili diğer sektörlerden ne yazık ki Türkiye ve birkaç Müslüman ülke, diğer ülkelere kıyasla daha az pay alıyor. Bu payı yukarı taşımamız gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeli yüksek. Hedefimiz yaptığımız organizasyonla ülkemizin aldığı payı 400 milyar dolara çıkarmak."

BÜYÜKLÜK 8 TRİLYONU AŞACAK

Dünya helal ekonomisinin 5 yılda 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini kaydeden Ete, şöyle devam etti: "İslami finansın 3.5 trilyon dolar, gıda ve içeceğin 2 trilyon dolar, helal turizmin 400 milyar doları, kozmetiğin 200 milyar doları geçeceği, muhafazakâr giyimin ise 240 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Helal ekonomisinin yakın zamandae küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor."

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.