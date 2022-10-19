Hekimlerin Ek Ödeme Katsayıları Yeniden Düzenlendi… İşte Güncel Katsayılar
Sağlık Bakanlığı, Ek Ödeme Yönetmeliği yayımlanmasının ardından yeniden düzenlenen ek ödeme kat sayılarını açıkladı.
2022-10-19 20:17:12
12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan katsayılar yeniden düzenlendi.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:“12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Ek Ödeme Yönetmeliğinin “Bakanlığın düzenleme yetkisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Ek- 2 sayılı tabloda yer alan personelin Hizmet Alanı- Kadro Unvan Katsayılarının ekte yer alan tablodaki haliyle yeniden düzenlenmesi hususunu; Takdir ve tensiplerine arz ederim.”
İşte Güncel Ek Ödeme Katsayıları:
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