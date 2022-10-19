Hekimlerin Ek Ödeme Katsayıları Yeniden Düzenlendi… İşte Güncel Katsayılar

Sağlık Bakanlığı, Ek Ödeme Yönetmeliği yayımlanmasının ardından yeniden düzenlenen ek ödeme kat sayılarını açıkladı.

12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan katsayılar yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:“12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Ek Ödeme Yönetmeliğinin “Bakanlığın düzenleme yetkisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Ek- 2 sayılı tabloda yer alan personelin Hizmet Alanı- Kadro Unvan Katsayılarının ekte yer alan tablodaki haliyle yeniden düzenlenmesi hususunu; Takdir ve tensiplerine arz ederim.”

İşte Güncel Ek Ödeme Katsayıları: