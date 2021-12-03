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TIMETURK / EKONOMİ / Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor

Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor

Pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammı sonrası sağlıkçıların zam talebi için harekete geçildi.

3 Saat Önce
2021-12-03 09:48:27
Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor

Pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammı sonrası ayaklanan sağlıkçıların zam talebi için harekete geçildi. Konuyla ilgili AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya ilgili düzenlemenin eklenebileceği ifade ediliyor.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oybirliği ile kabul edildi.

SAĞLIKÇILAR EŞİTSİZLİĞE İSYAN ETTİ

Bu gelişme sonrası diğer sağlık çalışanları zam talebi ile ayaklandı. Sosyal medya üzerinde konuya ilişkin binlerce yorum yapıldı. Karara tepki gösterenlerin içinde çok sayıda hekimin olması ve karardaki eşitsizliğe vurgu yapmaları dikkat çekti.

HEKİMLERDEN SONRA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM TBMM'NİN GÜNDEMİNDE

Sabah'ın haberine göre; sağlıkçıların bu isyanına kulak veren AK Parti, pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için harekete geçti.

BAKANLIKTAN GÖRÜŞ İSTENDİ

AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya zam düzenlemesinin eklenebileceği ifade ediliyor.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTORLAR DA GÜNDEMDE

Öte yandan sağlık çalışanlarına yönelik zam düzenlemesinin yanı sıra hekim zammından üniversite hastanelerinde çalışan doktorların da faydalanması için bir düzenlemenin daha gündemde olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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