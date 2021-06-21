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Hedef Beyt Hotel'de huzurlu bir tatilin tadını çıkarın

Hedef Beyt Hotel, sizlere sakin huzurlu bir tatilin kapılarını aralıyor.

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21.06.2021 11:54:41
Hedef Beyt Hotel'de huzurlu bir tatilin tadını çıkarın

Koronavirüs tedbirlerinin azaltılması ile birlikte turizm sektörü yeniden canlanmaya başladı. Karantina günlerini geride bırakmayan isteyen vatandaşlar ise sakin ve huzurlu bir tatil geçirmenin yollarını aramaya başladı. ”Sakin,Huzurlu, Kaliteli Tatil” sloganıyla yola çıkan Hedef Beyt Hotel, tüm aile bireylerine kaliteli bir tatil sunuyor.

1996 yılında turizm sektörüne merhaba diyen ekip 2006 yılında İzmir Selçuk'ta Hedef Beyt Hotel olarak hizmet vermeye başladı.

Muhafazakar kesimlere hitap eden Hedef Beyt Hotel 15 yıllık birikimli tecrübeli ekibi ve personeliyle, hizmet ve aktiviteler, animasyon gösterileri, lezzetli yemekleriyle keşkesiz bir tatil yapma fırsatı sunuyor. Otel, Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarma fırsatını sunuyor.

Sizde sakin, huzurlu, kaliteli bir tatil geçirmek istiyorsanız aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

Bilgi ve Rezervasyon:

Telefon 1 : +90 544 830 50 30

Telefon 2: +90 232 893 10 84

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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