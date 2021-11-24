Hecoin nedir? Hecoin battı mı? He coin ne kadar oldu? Kripto para yatırımcıları bir şok daha yaşadı. Sadece kendi mobil uygulaması üzerinden alınıp satılan Heoin isimindeki kripto para buharlaştı. Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto para 400 dolar seviyesinden 2 dolar seviyesine kadar geriledi. Hecoin'in fonemonler tarafından reklamları yapılıyordu.

Hecoin nedir? Hecoin battı mı? He coin ne kadar oldu? Kripto para yatırımcıları bir şok daha yaşadı. Sadece kendi mobil uygulaması üzerinden alınıp satılan Heoin isimindeki kripto para buharlaştı. Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto para 400 dolar seviyesinden 2 dolar seviyesine kadar geriledi. Hecoin'in fonemonler tarafından reklamları yapılıyordu.

Hecoin yatırımcıları şok yaşadı. 400 dolar seviyesinden 2 dolar seviuyesine kadar düşen hecoin adeta buharlaştı. Yavuz Burul isimli bir kişi tarafından kurulan şirket üzerinden işlem gören Hecoin yüzlerce kişiyi mağdur etti.

Hecoin nedir?

Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanların yatırımları buhar oldu. Hecoin 400 dolar seviyesinden 2 dolara kadar geriledi. Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Kullanıcılar Hecoin'in reklamını yapan ve öneren fonemonlere sitem etti. Kripto paranın 'Hecoin Network' isimli sosyal hesabı şu anda kapalı. Hecoin sadece kendi mobil uygulaması üzerinden alınıp satılabiliyordu. Projenin yabancı merkezli gösterilmesine, rağmen Türklere ait olduğu iddia edilmişti.

Hecoin battı mı?

Ön satışta ortalama 100$'lık bir yatırım yapan kullanıcının parası 0.50$'a kadar düştü. Dolandırıldıklarını iddia eden yatırımcılar, haklarını hukuk önünde aramaya devam edeceklerini ifade etti.

He coin ne kadar oldu?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.