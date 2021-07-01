Milyonlarca kişinin gözü haziran ayı enflasyonunda. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca emekli ve memurun maaşlarında yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Dolayısıyla memur ve emekliler dört gözle Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Peki haziran enflasyonu belli oldu mu? Haziran enflasyonu açıklandı mı? Milyonlarca memur Temmuz ayı maaşlarında yapılacak artışı merak ediyor. Peki memur ve emekli zammı belli oldu mu? Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Peki polis temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen temmuz zammı ne kadar? Memur temmuz zammı ne kadar oldu?

Milyonlarca kişinin gözü haziran ayı enflasyonunda. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca emekli ve memurun maaşlarında yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Dolayısıyla memur ve emekliler dört gözle Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Peki haziran enflasyonu belli oldu mu? Haziran enflasyonu açıklandı mı? Milyonlarca memur Temmuz ayı maaşlarında yapılacak artışı merak ediyor. Peki memur ve emekli zammı belli oldu mu? Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Peki polis temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen temmuz zammı ne kadar? Memur temmuz zammı ne kadar oldu?

Memurlar ve emekliler için kritik bir haftaya girildi. Bu hafta içinde açıklanacak olan Haziran enflasyonu ile milyonlarca kişinin maaşında yapılacak zam oranı belli olacak. Durum böyle olunca memur ve emekliler haziran ayı enflasyon oranlarını dört gözle beklemeye başladı. Peki haziran enflasyonu belli oldu mu? Haziran enflasyonu açıklandı mı? Memur ve emekli zammı belli oldu mu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON BELLİ OLDU MU?

Haziran ayı enflasyonu henüz belli olmadı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca kişi 5 Temmuz'da açıklanması beklenen haziran enflasyonuna kilitlendi.

İSTANBUL'UN HAZİRAN ENFLASYONU BELLİ OLDU

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

2021 POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Polisler temmuzda yapılacak zam oranı tahmini olarak aşağıdaki gibi olacaktır. İşte 2021 temmuz zamlı polis maaşları (tahmini)

* Başkomiser (3/1): 8.404

* Polis memuru (8/1): 7.359

* Emekli başkomiser (1/4): 4.161

* Emekli polis memuru (8/1): 4.161

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Milyonlarca memur açıklanacak haziran ayı enflasyon oranlarını bekliyor. Haziran ayı enflasyonu ile memur ve emeklilere yapılacka zam oranı da netlik kazanacak. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.

ÖĞRETMENLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca öğretmen temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. Peki öğretmenlerin temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında öğretmenlere kaç para zam yapılacak? Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenler Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alıyordu. Aynı öğretmenin Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte maaşının 5 bin 744 olması bekleniyor. Kıdem yılı 1/4 olan 25 yıl ve üzeri görev yapan bir öğretmene temmuz ayında maaşında yaklaşık olarak 400 lira gibi bir artış yapılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.