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TIMETURK / EKONOMİ / Hazır giyim sektörü krizin eşiğinde

Hazır giyim sektörü krizin eşiğinde

Hazır giyimde zor dönem... Son bir yılda yüzde 80-90 aralığında zamlanan hazır giyim ürünleri, satışların yüzde 20 azalmasına neden oldu. Girdi maliyetlerinde devam eden artışlar ağustostan sonra çıkacak kışlık ürünlerin fiyatlarını etkileyecek. Yurt içinde durum böyleyken ihracatçının savaş kaynaklı kaybı da sürüyor.

12 Dakika Önce
2022-03-25 14:49:35
Hazır giyim sektörü krizin eşiğinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ticarette yaşanan aksaklıklar sonrası en az 200 milyon dolarlık sipariş iptaliyle karşılaşan hazır giyimciler, şimdi de ana ham maddelerindeki rekor artışlarla baş etmeye çalışıyor. Savaş sonrası tüm emtia fiyatlarında görülen sert artışlardan biri de pamukta görüldü. Hafta başında New York Ticaret Borsası'nda yüzde 2,5'in üzerinde artarak 1,3015 dolara çıkan pamuk, Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

HAMMADE FİYATLARI ARTTI

Pamuk fiyatlarının nihai ürünler üzerindeki etkisinin yüzde 10 olduğu bilgisini veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Pamuk fiyatları son bir yıl içinde yüzde 100 arttı. En büyük ham maddemizde dramatik bir artış var. Bunun yanı sıra tüm maliyet kalemlerimizde oluşan zamlar nedeniyle polyester ve iplik fiyatları da artmaya devam ediyor” dedi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Sektörün en büyük maliyet kalemleri ham madde, işçilik ve enerji maliyetleri şeklinde ilerliyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, tüm maliyetlerdeki yıllık artış ise yüzde 70'i buldu. Fayat, sektörün artan maliyetleri hazır giyim ürünlerinin son bir yılda yüzde 40'ın üzerinde zamlanmasına, bu da yurt içindeki satışların düşmesine neden oldu.

Sektörün en büyük maliyet kalemleri ham madde, işçilik ve enerji maliyetleri şeklinde ilerliyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, tüm maliyetlerdeki yıllık artış ise yüzde 70'i buldu. Organize perakende satışlarının 2022 Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 15-20 oranında azaldığını söyleyen Fayat, bunun ürünlere gelen zamlardan kaynaklandığını belirtti. .

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