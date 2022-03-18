Hazineden rekor borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının ikinci dış piyasa borçlanmasında 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Söz konusu borçlanmada getiri yüzde 8,625 oldu.

Böylece Hazine, yüzde 8,625'lik yüksek faizle 2 milyar dolarlık borçlanmaya gitmiş oldu. Bu oran, 5 yıllık vadede dolar cinsi olarak Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek faiz oldu.

DOLARLA BORÇLANMADA REKOR ARTIŞ

Hazine, 2 milyar dolarlık borç için 948,7 milyon dolar faiz ödeyecek. ABD'nin 5 yıllık hazine tahvili şu an yüzde 2,15 seviyesinde. Türkiye, bu oranın yaklaşık 6,5 puan üzerinde faizle borçlanmış oldu.Türkiye'nin yüksek enflasyonu ve yüksek kredi risk primi, yurt içi ve yurt dışında borçlanma maliyetlerinin de artırıyor.Hazine, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki vermişti.

ŞUBATTAKİ BORÇLANMA YÜZDE 7.5 OLMUŞTU

Hazine bu yıl ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile şubat ayında gerçekleştirmişti. O borçlanmada getiri yüzde 7,5 olmuştu. Bakanlık 2022'de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyor. Türkiye'nin toplam dış borcu, Eylül 2021 itibarıyla 453,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İhraca 150'nin üzerinde yatırımcı talep gösterdi. Buna göre tahvilin yüzde 27'si Orta Doğu, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 23'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İhraç tutarının 24 Mart 2022 tarihinde hesaplara gireceği açıklandı. .