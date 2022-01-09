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Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

TIMETURK / EKONOMİ / Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

2 Saat Önce
2022-01-09 16:16:44
Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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