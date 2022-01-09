Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
2022-01-09 16:16:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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