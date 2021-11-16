Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara 976 müfettiş ataması
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Başmüfettişlikleri kadrolarına atama yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2021-11-16 07:33:39
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara müfettiş ataması yapıldı.
ATAMA KARARLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)