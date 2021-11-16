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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara 976 müfettiş ataması

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara 976 müfettiş ataması

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Başmüfettişlikleri kadrolarına atama yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Saat Önce
2021-11-16 07:33:39
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara 976 müfettiş ataması

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara müfettiş ataması yapıldı.

ATAMA KARARLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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