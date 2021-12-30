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Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

TIMETURK / EKONOMİ / Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre Ankara, İstanbul, Yozgat, Düzce, Kilis, Ardahan, Şırnak, Batman, Zonguldak, Van, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Muş, Mardin, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Hakkari, Erzurum, Bitlis, Artvin, Ağrı, Afyonkarahisar sözleşmeli personel sınavı detayları...

2 Saat Önce
2021-12-30 14:42:52
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre Ankara, İstanbul, Yozgat, Düzce, Kilis, Ardahan, Şırnak, Batman, Zonguldak, Van, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Muş, Mardin, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Hakkari, Erzurum, Bitlis, Artvin, Ağrı, Afyonkarahisar sözleşmeli personel sınavı detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

Adaylar başvurularını, 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları ve Kılavuz İçin Tıklayınız...

hazine maliye bakanlığı sınav

hazine maliye bakanlığı sınavı 1

hazine maliye bakanlığı sınav 2

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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