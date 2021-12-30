Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre Ankara, İstanbul, Yozgat, Düzce, Kilis, Ardahan, Şırnak, Batman, Zonguldak, Van, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Muş, Mardin, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Hakkari, Erzurum, Bitlis, Artvin, Ağrı, Afyonkarahisar sözleşmeli personel sınavı detayları...