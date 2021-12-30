Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre Ankara, İstanbul, Yozgat, Düzce, Kilis, Ardahan, Şırnak, Batman, Zonguldak, Van, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Muş, Mardin, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Hakkari, Erzurum, Bitlis, Artvin, Ağrı, Afyonkarahisar sözleşmeli personel sınavı detayları...
2021-12-30 14:42:52
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre Ankara, İstanbul, Yozgat, Düzce, Kilis, Ardahan, Şırnak, Batman, Zonguldak, Van, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Muş, Mardin, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Hakkari, Erzurum, Bitlis, Artvin, Ağrı, Afyonkarahisar sözleşmeli personel sınavı detayları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları
Adaylar başvurularını, 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları ve Kılavuz İçin Tıklayınız...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)