Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan “Birlikten Berekete” temalı seferberlik

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı’nın da destek verdiği 'Birlikten Berekete' isimli mobil uygulama ile kuralsız fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kuralsız fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmak, ‘üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliği ile enflasyonu düşürmek' için “Birlikten Berekete” temalı seferberlik başlatılacağı belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Birlikten Berekete' isimli mobil uygulamanın teknik alt yapısını hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın da destek verdiği uygulamadaki 'hesap makinesi' özelliği ile 'en ucuz' ve 'en uygun' haritasına ulaşılınabilecek. .