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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tepki! Döviz büroları kepenk indirdi
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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tepki! Döviz büroları kepenk indirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tepki! Döviz büroları kepenk indirdi

Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı yeni kararlara tepki olarak bugün kepenk indirme kararı aldı.

1 Saat Önce
2021-11-04 11:05:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tepki! Döviz büroları kepenk indirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarındaki işlemler sırasında döviz alım ve satımı yapacak olan kişilerden TC Kimlik Numarası istenmesi, ödenmiş sermaye şartının da yükseltilmesi gibi kararlara döviz büroları kepenk kapatarak tepki gösterme kararı aldı.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım'da (bugün) protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

Bloomberg HT yayınına katılan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, bugün saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi.

Ulaş Çabuk, şu ifadeleri kullandı: "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.

Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu oldu. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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